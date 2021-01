Denuncian grupos de mujeres discurso de odio del Diputado Apolinar García

Las integrantes de colectivos consideraron que más allá de libertad de expresión, el Diputado de Morena, Apolinar García, tiene un discurso de odio contra mujeres que deciden sobre sus cuerpos y contra personas de la comunidad LGBT

América Armenta

El Diputado de Morena, Apolinar García Carrera, realizó dos conferencias en días pasados, una para hablar en contra de la interrupción del embarazo y después contra el matrimonio igualitario. En los comentarios emitidos, las integrantes de colectivos de mujeres encontraron que su discurso es de odio e hicieron un llamado a que se exprese con perspectiva de derechos humanos.

“Es importante señalar que en el amplio espacio que nos brinda este ejercicio de derechos, no hay cabida para los discursos de odio como los que usted promovió a través de una rueda de prensa el día 20 de enero del año en curso”, expusieron.

“Donde, entre otras cosas menciona el riesgo que corría lo que usted considera matrimonio tradicional con la promoción de la posibilidad de que el matrimonio igualitario sea una realidad en Sinaloa, el hecho de declarar sin ningún sustento que existía una baja tasa de natalidad, como consecuencia de los abortos practicados en el estado, así como su señalamiento acerca de la forma en que se han atendido problemáticas relacionadas con las niñas, adolescentes y mujeres en el estado, cuestionando que por atender estas se han descuidado otros grupos poblacionales”, señalaron.

Quienes elaboraron el posicionamiento son parte del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Feministas Alteradas Sinaloenses, Bisibles, entre otras, que demandan mayor respeto al diputado al momento de expresar sus posicionamientos.

De acuerdo con las activistas, el peso que ejerce con sus comentarios una persona en un puesto de función pública lleva peso, por lo que consideraron cuidar las palabras que usa, además de que informaron que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio contra la población LGBT+ según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, sólo por debajo de Brasil.

“Sobre el tema del aborto, no existe una realidad estadística que faculte el bajo índice de natalidad que usted supone, siendo sólo una especulación, cuando temas así no deben ser abordados desde la falta de información y un sesgo sujeto a prejuicios personales y no evidencia científica y de regulación enfocada a la salvaguarda y protección del derecho a decidir sobre sus cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres”, destacaron.

“Cuando habla con desdén de cómo se han priorizado temas relacionados al género descuidado a otros sectores de la población, sólo nos gustaría recordarle que Sinaloa aún se mantiene dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional en materia de feminicidio, así como lo reporta el propio Instituto Nacional de las Mujeres, y no hablemos de la serie de recortes que sufrieron espacios como refugios por violencia y guarderías, entre una serie de acciones que han impactado fuertemente en la vida de las mujeres”, abundaron.

A partir de ello las activistas piden respeto, desapegado de sesgos personales y debiendo mantener una perspectiva de derechos humanos.

“Así pues, le exhortamos a usted y a todo el personal que integra la presente legislatura cumplir los principios de libertad y de justicia, que deben regir las decisiones planteadas en el H. Congreso del Estado”, concluye el documento.