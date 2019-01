Denuncian moches en obras pÃºblicas del Gobierno estatal

Denuncian moches en obras públicas del Gobierno estatal

Miembros de la AMIC se reúnen con la Senadora Imelda Castro y señalan que se ha estigmatizado a los contratistas como corruptos, cuando en realidad se ven obligados a entrar en este esquema

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ Miembros de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) y de colegios de ingenieros, denunciaron la petición de “moches” para realizar obra pública en la actual administración del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, y señalaron que desafortunadamente se ha estigmatizado a los contratistas como “corruptos” cuando en realidad se ven obligados a entrar en este esquema.

Esta voces surgieron durante un encuentro con la Senadora morenista Imelda Castro Castro, en el marco del programa “Diálogos con AMIC”, donde la legisladora al hablar sobre el tema de la corrupción y las iniciativas al respecto, motivó las expresiones.

Este tipo de comentarios ya habían surgido también durante el foro para la reforma de la Ley de Obra Pública estatal efectuado en el Congreso del Estado en noviembre del año pasado.

“Dentro de la actividad normal la corrupción es un cáncer que a los constructores nos ha afectado y nos sigue afectando, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder evitar este cáncer?... nosotros no somos corruptos, la necesidad nos ha hecho estar en la corrupción, porque ahora es el funcionario el que nos exige, nos pide, y nos vemos envueltos en ese proceso, y para poder trabajar tenemos que prestarnos, ya no es dádiva, ahora que sí es más que ‘moche’, es una cantidad fuertísima, que tenemos que desembolsar”, comentó uno de los presentes.

“¿Y cómo tenemos que hacerlo para poder sacar grandes cantidades de dinero y aportar ese dinero en efectivo al funcionario?, tenemos que andar haciendo documentos chuecos para retirar el dinero, añadió.

“Dependiendo el color”, expresaron otros, era el porcentaje exigido por los funcionarios.

“Si bien es cierto, el estigma que se le asignó al contratista de la obra pública era de que ese tipo es corrupto”, refirió también José Pablo Ruelas Sepúlveda, del Colegio de Ingenieros Civiles AC.

El Presidente de la AMIC, José Epigmenio Burgos Duarte, expresó que efectivamente existen comentarios generales dentro de la organización de petición de ‘moches’ con la actual administración estatal.

“Se habla así en términos generales y es de hace muchos años, ya casi se habla así ‘de tradición’, de manera particular no tenemos ningún elemento para comprobar eso, pero es un comentario generalizado, ha habido poca obra realmente y la gente viene lastimada del otro sexenio y los comentarios continúan”, mencionó Burgos Duarte.

La Senadora reconoció la existencia de este estigma, pero afirmó que se iba a trabajar al respecto y habría reformas a la Ley de Obra Pública federal, para reforzar la vigilancia en los concursos e incluso miembros de la ONU podrán ser observadores de las mismas.

“A los contratistas también se les estigmatizó, cuando estamos de acuerdo todo esto fue un sistema bien armado, un sistema corrupto, donde los agentes productivos se metieron al engranaje, no por gusto, sino por la necesidad de tener trabajo”, acotó Imelda Castro.

“A veces nos decían los constructores: si nada más me pueden dar una asignación directa, puedo tener trabajo y tengo toda mi plantilla laboral y le puedo dar trabajo, si me dan una obra y les regreso el 30 por ciento o el 20, y tengo que firmarles papeles por no se cuántos millones cuando a mí me está llegando poco, pues entraban a ese aro de la corrupción, estamos conscientes de eso”, subrayó la legisladora.