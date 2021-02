En redes sociales

Denuncian por abuso sexual al escritor Andrés Roemer

Los casos que implican al divulgador, diplomático y filántropo mexicano están estallando en las redes sociales

Noroeste / Redacción

De acuerdo con la Organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), hasta el momento ocho mujeres han denunciado al escritor Andrés Roemer por acoso sexual.

Con la denuncia de la bailarina Itzel Schnaas, ya suman ocho las denuncias contra el también embajador de buena voluntad ante la Unesco, Andrés Roemer, quien el día de ayer negó vía Twitter las acusaciones.

Según declaraciones de las víctimas, Roemer utilizaba el mismo modus operandi, les ofrecía trabajar con él, invitándolas a su casa para una ”entrevista”, en donde aprovechaba para insinuarse y abusar sexualmente de las mujeres.

El periódico El País difundió en su portal que las víctimas eran conducidas al sótano de la casa, sin ventanas, las luces tenues, el vino dispuesto con alguna botana, una mesita de centro, dos sofás.

“Siéntate, toma un trago, al fondo, la pantalla de cine y las bocinas. Y la puerta cerrada con llave. Ábreme. ¿No te vas a despedir? El dinero, al final, para comprar ropa, para cerrar bocas: la credibilidad la tengo yo, tú solo eres una niña. Y después, llegar a casa y vomitar para ver si sale la culpa, el miedo y el asco”, narra una de las víctimas.

La guarida de Andrés Roemer la describen a la perfección las mujeres que han denunciado agresiones, todas el mismo relato, el mismo proceder del nuevo “depredador sexual”, como le llaman, que estos días se desayuna, merienda y cena con confesiones en Twitter calladas por mucho tiempo.

“Nunca había vivido un dolor tan grande”, dijo a El País.

“Ahora te linchan igual si echas un piropo que si descuartizas a una persona”, afirma.

Andrés Isaac Roemer Slomianski, de 57 años, tiene renombre en México, es profesor, diplomático, conductor del programa dominical ADN40 en TV Azteca, divulgador científico, actividades políticas, galardonado en las mejores casas académicas, cofundador junto al magnate Ricardo Salinas Pliego -cuya amistad enarbolaba ante las víctimas, según dicen estas- del Festival La Ciudad de las Ideas, un semillero de proyectos para mentes brillantes. Un hombre de poder con los mejores contactos. La reputación le da estos días la espalda gravemente.

Tres mujeres han contado su caso, con nombre y apellidos, a El País. Otras han dejado amargas experiencias bajo el anonimato en redes sociales.

Hasta 10 mujeres lo acusan, sin denuncia en tribunales, de violación o abusos y el asunto tiene visos de seguir. Los mensajes en internet dicen ahora que muchos sabían lo que escondía bajo tantos honores este hombre que sigue conservando su trabajo en la televisora mexicana.

Roemer lo niega todo y asegura que se trata de un complot contra él urdido en otras esferas, empresariales. “El linchamiento mediático ha sido exagerado”, se queja.

Dice que no tuvo nunca mala intención con nadie, pero que no sabe si son reales o no algunas acusaciones. En todo caso, “nunca hay que desmentir a un ser humano, solo escucharle y crecer”. “Ofrezco, en nombre de muchos hombres, nuestra ignorancia en temas que tenemos trabados inconscientemente”.