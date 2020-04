Denuncian que banco incumple con reponer tarjeta de adulto mayor

El señor tiene 95 años de edad y la institución está requiriendo que vaya personalmente a hacer la reposición, denuncia hija del afectado

Alma Soto

Aún con la contingencia sanitaria que recomienda que los adultos mayores de 60 años permanezcan en sus hogares, una institución bancaria exige que el cliente, de 95 años de edad, se presente para reponerle su tarjeta bancaria, se quejó Refugio Avendaño, hija del afectado.

Explicó que hace más de dos meses, antes de que se declarara la Emergencia Sanitaria por SARS-CoV-2, expiró la vigencia de la tarjeta en la que su papá recibe su pensión por jubilación e inmediatamente acudieron a la sucursal de Banorte en Lola Beltrán.

“Cuando fuimos nos dijeron que no tenían plásticos, que les llegarían entre 10 y 15 días, y nada, pasado ese tiempo hablé y me dijeron que todavía no llegaban, hoy fui de nuevo y me dijeron que ya tenían los plásticos, pero que debía presentarse el propietario de la cuenta, yo les comenté que es una persona de 95 años de edad y por tanto no lo arriesgaría sacándolo a la calle”, señaló Avendaño.

Su papá, José Avendaño Félix, dijo, tiene 95 años de edad, padece de enfisema pulmonar, hipertensión, lo que hace propicio a contraer coronavirus, además de que es medio ciego y medio sordo.

“Hablé con el gerente de la institución y no me ofreció ninguna opción, le pedí que enviara a un propio a mi casa, vivo cerca de la sucursal, para que mi papá le pudiera firmar los documentos o constataran que en realidad está vivo y me respondió que no son beneficencia pública”, manifestó.

Avendaño señaló que hay otra irregularidad en la cuenta de su papá, pues la abrió la empresa que lo jubiló y no se les permitió designar beneficiarios.

Ante ello, dijo que acudió a la Comisión Nacional de la Defensa de Usuarios de Servicios Financiero, Condusef, para interponer una queja y ahí le dijeron que el banco sí está obligado a mandar un propio, sobre todo porque el propietario de la tarjeta fue previamente a solicitarla y el banco no tenía los plásticos.

“Imagínate que mi papá viviera de su pensión, se habría muerto de hambre el pobre, ¿cómo le hacen los adultos mayores que no tienen hijos o familia que les acompañen o les hagan sus trámites? Me parece muy incongruente que los bancos exijan la presencia de los adultos mayores mientras el Gobierno federal busca protegerlos de la pandemia”, declaró Avendaño.

En cuanto a la otra inquietud, de que no se les permitió establecer beneficiarios, explicó que en Condusef le dijeron que es una irregularidad que debe ser solucionada cuanto antes.

Según el sitio CONDUSEF.GOB, se puede designar como beneficiario a cualquier persona física o moral, pero si se trata de una persona física que es menor de edad, deberá existir una persona que se haga cargo del manejo de los bienes del menor hasta que éste sea mayor de edad.

“Los beneficiarios serán designados por el titular de la cuenta en el contrato que firma con el banco al momento de abrir una cuenta. Sin embargo, el titular puede en cualquier momento modificar los porcentajes establecidos para cada beneficiario, así como nombrar nuevos o quitar a aquellos que había establecido como tales, a lo cual se le llama revocación de beneficiarios”.

Lo mismo ocurre con las cuentas de pensiones y afores.