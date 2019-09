Denuncian trÃ¡fico de influencias, duplicidad de salarios, y hasta aviadores en Servidores de la NaciÃ³n

Denuncian tráfico de influencias, duplicidad de salarios, y hasta aviadores en Servidores de la Nación

Empleados y ex empleados acusan a Francisca Osuna de malos manejos; Jaime Montes, Delegado federal en Sinaloa, dice que se investigará este caso

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Presunto tráfico de influencias, duplicidad de salarios, probables aviadores y apoyos otorgados o quitados de acuerdo a simpatías de la Coordinadora de estos Francisca Osuna Macareño es lo que impera en los Servidores de la Nación, según denunciaron empleados y ex empleados.

Al respecto el Delgado Jaime Montes Salas dijo que se va a investigar.

“Hay muchas cosas que se están haciendo dentro de los Servidores de la Nación, no podemos dar nuestro nombre, pero no estamos de acuerdo en que las cosas se hagan con corrupción, cuando es algo que nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se debería hacer”, manifestó uno de los denunciantes.

Indicaron que el principal acto que consideran como de corrupción es el hecho de que se permita que laboren empleados del municipio, como Francisca Osuna Macareño, quien inició como Servidora de la Nación, pero luego se convirtió en coordinadora siendo directora de Desarrollo Económico.

En el mismo caso está su hermana Liliana Osuna Macareño, quien está adscrita a Seguridad Pública y también es Servidora de la Nación; Nadia Garibaldi Rodríguez quien es directora de Activos Fijos en la Comuna, es pensionada de la Comuna y es Servidora de la Nación.

también está la empleada de DIF Yésica Mariela Navarro Rodríguez, que también funge como Servidora de la Nación, así como Sergio Amauni Saconi Cardenas quien labora también en la Comuna.

“Todas están apoyadas por la esposa del Diputado Maximiliano, Lorena Tamayo, quien es la coordinadora de la región, ella sabe la situación y lo permite, porque además hay aviadores ¿Nos estamos pareciendo al PRI en lo tramposos?, no es posible”, dijo otro de los denunciantes.

Manifestaron que la hija de Nadia Garibaldi, de nombre Nadia Orozco Garibaldi está dada de alta como promotora de Bienestar con un salario mayor a los 7 mil pesos pero no acude a laborar.

Así como tampoco acuden como Servidores de la Nación Adriana Arabely López Fonseca, Adriana Norali Camacho Rivera, quien al parecer es familiar de Rosa Silvia Camacho, la cual a su vez es esposa de un primo del Alcalde Emmett Soto Grave.

Ni tampoco han visto trabajar a Carlos René Herrera Herrera, por lo que para ellos hay nombres que ni siquiera producen, pero siguen estando en lista, mientras que seis Servidores de la Nación fueron despedidos la semana pasada.

“Sin explicación dieron de baja a varios compañeros, porque se dieron cuenta que había personas ajenas al programa trabajando con la clave de Francisca Osuna, de manera que su clave mostrara productividad”, señaló otra de las personas.

Precisaron que en las comunidades se tienen a personas ajenas al programa trabajando con claves de Servidores de la Nación, aun cuando algunas de estas personas han sido denunciadas por quitar recursos a personas que son beneficiadas de programas como 65 y más.

“Fui uno de los despedidos, nada más nos dieron de baja y eso lo hizo Lorena Tamayo, no pueden decir que por falta de productividad, los despedidos hicimos más de dieciséis mil encuestas, lo cierto es que ahora están sacándonos para meter a su familia, amigos o compadres”, señaló una persona despedida hace una semana.

Manifestaron que urge que el Gobierno federal observe las anomalías que se están cometiendo en el sur del estado, pues estas afectan a las personas más vulnerables, debido a que algunas personas son eliminadas de registro o del sistema, si no son de la simpatía de la coordinadora de Servidores de la Nación.

“A algunas personas las trae dando vueltas, ella puede eliminar con apoyo de Lorena Tamayo a algunas personas, son gente vulnerable, pero si son de distinto partido o no les caen bien, no se les da nada, cuando son apoyos universales”, señalaron.

SE INVESTIGARÁ: DELEGADO JAIME MONTES

El Delegado del Gobierno Federal en el Estado Jaime Montes Salas, informo que los contratos de Servidores de la Nación son por un mes, por lo que si no observan productividad en el sistema que manejan estos son despedidos, sin embargo, lo que consideró grave es el hecho de tener empleados en Servidores de la Nación con duplicidad de salarios, una falta a la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

“No sabía que teníamos empleados con doble salario, es algo que vamos a investigar ya y se le dará solución”, dijo.

En cuanto a los hechos de que se dan apoyos por simpatía, indicó que esto no puede ser pues todo se maneja por sistema y son ingresados a la plataforma nacional de manera directa.

¿QUE DICE LA LEY?

Artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa

“En el Estado nadie podrá desempeñar dos o más cargos de elección popular. Quien en tal caso se viere, tendrá que optar por alguno. Tampoco podrán reunirse en una misma persona, dos o más empleos por lo que se disfrute sueldo, exceptuándose los de enseñanza o beneficencia publica”.