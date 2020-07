Denunciarán a López-Gatell por negligencia criminal, anuncia la senadora Lilly Téllez

Maria Lilly del Carmen Téllez García, miembro del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, informó este martes 14 de julio, que un grupo de legisladores de oposición buscan presentar una denuncia contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, por supuesta "negligencia criminal" en el manejo de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).

"Estamos buscando algunos senadores, la forma de acusar a López-Gatell por negligencia criminal. Esto es negligencia. López-Gatell es una persona que quería los reflectores, pero no quiso la responsabilidad Desde el principio", indicó la también periodista durante una conferencia de prensa.

"Toda la estrategia del Gobierno fue que solo se escuchara a López-Gatell, hasta descalificó a gobernadores y a todo mundo, y a la hora de rendir cuentas se está lavando las manos", indicó la senadora por Sonora, quien estuvo acompañada por la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara alta, Josefina Vázquez Mota.

"Ya culpó al pasado, informándonos que las cosas habían quedado muy mal por la época neoliberal y no le salió, porque eso ya todos lo sabemos. No era noticia que el sistema de salud deja mucho que desear. No le salió culpar al pasado y ahora se vino a culpar al presente, como hizo con los gobernadores y tampoco le salió", dijo Téllez García, quien informó el pasado martes 14 de abril, que tomó la decisión de ya no pertenecer al grupo legislativo del partido Morena en el Senado, el cual la postuló para ser legisladora en las pasadas elecciones federales del 2018.

Y ahora dicen que la víctima es @HLGatell :bangbang: No, no y no.@HLGatell NO es víctima de nada Las víctimas son los muertos, los enfermos, sus familias, los médicos, las enfermeras, los desempleados, los más pobres. Mexicanos víctimas de un burócrata ambicioso en campaña política. — Lilly Téllez (@LillyTellez) July 13, 2020

Por su parte, Mauricio Kuri González, coordinador del grupo legislativo del PAN en el Senado de la República, dijo, que por dignidad, el subsecretario López-Gatell Ramírez debería de renunciar antes de empezar a repartir culpas ante los problemas que se han presentado derivados de la pandemia, además de que calificó al funcionario federal de mentiroso e irresponsable.

Entrevistado por Grupo Imagen, el senador panista denunció que el funcionario federal ha mentido a todos los mexicanos, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, afirmó que López-Gatell Ramírez ha dicho mentiras desde el inicio de la pandemia, y que la situación era bastante complicada, pero el subsecretario decidió dedicarse a hacer política, en lugar de privilegiar el lado científico.

Kuri González aseguró que en lugar de asumir su responsabilidad, López-Gatell Ramírez cayó en contradicciones, porque primero dijo que no pasaba nada; después, que iba la pandemia a acabar el 19 de abril; luego, que habría ocho mil muertos, máximo, que subió a 30 mil, y ahora, como no sabe qué hacer, les echa la culpa a los gobiernos estatales.

Este mismo martes 14 de julio, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador ofreció de nuevo su respaldo al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante las críticas que ha recibido en relación al manejo de la pandemia de Covid-19.

"Aprovecho para decir que lo respaldamos porque se le están lanzando con todo, ya nada más le recuerdo a Hugo, para que resista: ¡Hugo aguanta, el pueblo se levanta!", soltó el mandatario nacional, provocando la sonrisa del funcionario federal.

"Le recuerdo lo que decía Ponciano Arriaga, que participó en la promulgación de la Constitución de 1857 decía: entre más me golpean más digno me siento, entre más me golpean más digno me siento, entonces así Hugo [...] Han emprendido una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell, que es un profesional, pero lo atacan permanentemente, están muy desesperados", indicó el político tabasqueño.