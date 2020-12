Denunciarán penalmente a ex funcionario municipal de Guasave

La Alcaldesa Aurelia Leal López informó que se detectó un presunto daño al patrimonio del Instituto Municipal del Deporte por parte del ex director Vladimir Acosta Soto

Noroeste / Redacción

GUASAVE.- Por presunto daño patrimonial en el Instituto Municipal del Deporte de Guasave, el ex director de esta paramunicipal, Vladimir Acosta Soto, será denunciado penalmente, anunció la Alcaldesa Aurelia Leal López.

Esta decisión la tomó después de que la Junta Directiva del Imudeg aprobara por unanimidad solicitar una auditoría en la paramunicipal y presentar dicha denuncia penal.

“Todos los daños que han ocasionado en la anterior y esta administración van a tener que pagar y van a tener que regresar los recursos del patrimonio del Instituto Municipal del Deporte y del Municipio. Nosotros no vamos a solapar a nadie”, expresó.

En reunión que fue encabezada por la Alcaldesa, como presidenta de la Junta Directiva, y por Fredi Peñuelas Pineda, secretario técnico, se acordó ordenar al Órgano de Control Interno una auditoría de las finanzas del Imudeg y que el Síndico Procurador, Efraín Zavala Espinoza, presente una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para que esta instancia finque responsabilidades penales, administrativas y ordene resarcir los daños al patrimonio público.

“Para nosotros hubiera sido muy fácil decir ‘ya se fue, vamos a tapar esto y que no se sepa’. No quisimos decir nada hasta que tuviéramos los resultados claros, no venimos a taparle a nadie ni a cubrirle nada, y sí venimos a que los funcionarios sirvan a la gente y no se sirvan ellos”, sostuvo Leal López.

Efraín Zavala dijo que más que una investigación, van a solicitar tanto al Órgano de Control Interno como la Fiscalía aplicar la ley, aportando todas las evidencias contables que requiera este caso.

Fredi Peñuelas Pineda, director del Imudeg, precisó que desde que asumió la titular de la paramunicipal han venido resolviendo deudas con proveedores, han eficientado el manejo de los recursos y fortalecido programas de rehabilitación de canchas, unidades deportivas y apoyo para los deportistas.