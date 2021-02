Denuncias contra Alcalde de Escuinapa fueron desechadas o continúan en proceso: OIC

Marco Antonio Grave Rosas dice que no se había comprobado nepotismo ni el delito del que se acusaba a Emmett Soto Grave

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ A más de un año de instalado el Órgano Interno de Control las Denuncias relacionadas con la familia del Alcalde Emmett Soto Grave, éstas han sido desechadas o continúan en proceso de investigación, dijo Marco Antonio Cázares Acosta.

La regidora del PAN Mayra Andrade Padilla, presentó en 2019 una denuncia contra el Alcalde Emmett Soto Grave, señalando la Contratación Indebida de Servidores Públicos.

Esto en alusión al Subdirector de Obras Públicas Marco Antonio Grave Rosas, primo hermano del Alcalde y del Supervisor de Obras Públicas Marco Antonio Grave Flores, tío del Alcalde.

Pese a que la edil presentó actas de nacimiento que acreditaban el parentesco, el OIC desecho la denuncia y durante la pasada rueda de prensa, el titular de la dependencia indicó que no se había comprobado nepotismo ni el delito del que se acusaba al edil.

“La autoridad investigadora dijo que no había conflicto de interés, que no era (que no había parentesco) es algo que no se sabía, no me consta (que sean familiares) no son personas que tienen lazos sanguíneos”, dijo

La instancia investigadora del OIC desechó esa denuncia, pues no se comprobó el parentesco, indicó.

En el caso de la empresa JUMAGRI, dirigida por el primo del Alcalde Juan Manuel Grave Inda, quien a su vez era Gerente de Jumapae y se auto compraba equipo, manifestó que el caso sigue en investigación.

“JUMAGRI se sigue investigando, sigue en etapa de investigación, se sigue solicitando información, en general la ley no da términos pertinentes, se tiene que revisar nuevas líneas de investigación”, dijo Cázarez Acosta.

Grave Inda salió de la paramunicipal en 2020, mientras que la denuncia por la compra indebida de implementos y material a su empresa aún continúa en investigación de acuerdo al OIC, pero sin tiempo determinado para que este proceso concluya.

En 2019 a través de diversos documentos filtrados a medios de comunicación se señalaba cómo el Gerente de entonces, realizó perforaciones de pozos y compra de bombas, así como diversos implementos con cargo a la empresa de la que es propietario, denominada JUMAGRI, la cual recibió pagos de servicios que a veces ni siquiera habían sido consumados o durante el mismo día en que se hacían, sin tener que esperar como otros proveedores de la Jumpapae, sobre el caso los consejeros de Jumapae jamás se pronunciaron.