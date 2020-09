Denuncias contra ex alcaldes están atoradas en Órgano Interno: El Químico

El OIC lo dirige Rafael Padilla Díaz, funcionario que llegó al puesto en la administración del priista Fernando Pucheta Sánchez

Netzahualcóyotl Ceballos

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que las denuncias hechas contra ex Presidentes municipales se quedaron atoradas en el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, que dirige Rafael Padilla Díaz, quien está a punto de terminar su gestión.

“No ha hecho un mal trabajo, pero me gustaría que se aplicara más porque yo denuncié a los ex Presidentes municipales y se ha quedado atorado ahí en el Órgano Interno de Control”, declaró esta mañana.

La semana pasada fue lanzada la convocatoria para elegir al nuevo responsable del Órgano Interno de Control, misma que cerrará este próximo sábado, luego de que Padilla Díaz cumpliera con su periodo al frente de la dependencia municipal.

Padilla Díaz, quien en su momento se negó a una revisión de la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, entró al Gobierno municipal en septiebre de 2017, durante la administración del ex Alcalde priista Fernando Pucheta Sánchez.

Padilla Díaz y Pucheta Sánchez eran amigos y se conocieron en el CBTIS 51, donde el ex Alcalde de Mazatlán impartía clases.

Pucheta Sánchez fue uno de los acusados por El Químico Benítez, por supuestas irregularidades cuando fue Alcalde del puerto.

“Eso es lo único que yo he dicho que no está bien, la denuncia contra ex Presidentes está atorada, ya le quedan pocos días, sí ha cumplido con muchos temas, pero ese no ha salido, es el tema pendiente, sí ha dado resultados, varios resultados, pero ahí no ha avanzado”, subrayó Benítez Torres.

El ex Alcalde panista Carlos Felton también fue acusado de irregularidades.