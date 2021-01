Denver Nuggets aprovecha las bajas de Philadelphia 76ers y vuelve al triunfo

En un encuentro marcado por el contexto sanitario de los Sixers, que apenas contaron con 8 jugadores activos (y 7 en acción), los de Colorado hicieron su trabajo y concretaron un contundente 115-103

Noroeste / Redacción

Que sí, que no, que sí, que no... La previa de Philadelphia 76ers y Denver Nuggets tuvo de todo, y no por razones deportivas. El contexto sanitario de los Sixers trastocó por completo el normal desarrollo de un partido que, en condiciones ideales, hubiese sido por demás atractivo entre dos conjuntos repletos de talento. Pero terminó siendo un encuentro en donde los de Doc Rivers contaron apenas con el mínimo de jugadores necesarios para jugar (8), quedando uno de ellos incluso sin acción. Ante siete hombres y ninguno de ellos de los principales (como Joel Embiid y Ben Simmons), los de Colorado no tuvieron mayores problemas para recuperarse de la caída ante Dallas Mavericks e imponerse por 115-103.

Fue un partido completamente chato, donde el empuje de los pocos hombres de los Sixers alcanzó hasta que los titulares de los Nuggets aceleraron un poco en el tercer cuarto, llevando la ventaja por encima de los 20 puntos para quebrar un encuentro que no tenía mayores equivalencias. En apenas tres cuartos, Nikola Jokic hizo su daño habitual, sumando 15 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias (29 minutos); mientras que Gary Harris entregó otra gran noticia, recuperando su toque para el triple (21 tantos y 5-8 a distancia).

Facundo Campazzo volvió a la acción tras no pisar la cancha ante Dallas. Un rato en el segundo cuarto y casi el último completo, importante para el equipo para darle descanso a los iniciales el encontrarse en el inicio de un back-to-back. El argentino terminó con 3 puntos (1-4 triples), 2 rebotes y 2 asistencias en 17 minutos.

¿Cómo fue la situación de los 76ers? Tras un positivo de Covid-19 detectado en los días previos, los rastreos y la aparición de varios jugadores en el protocolo de salud y seguridad, sólo siete jugadores vieron acción. Dwight Howard, Danny Green, Tony Bradley y cuatro rookies: Tyrese Maxey, Isaiah Joe, Dakota Mathias y Paul Reed (los dos últimos, con contrato dual). No estuvieron las estrellas, Simmons y Embiid, por problemas físicos informados en las horas previas al duelo, ni Tobias Harris, Shake Milton, Matisse Thybulle, Vincent Poirier, Seth Curry, Furkan Korkmaz (distensión en el aductor izquierdo), Mike Scott (contusión en la rodilla izquieda) y Terrance Ferguson (motivos personales).

Para destacar lo de Maxey, quien tomó por completo las riendas de los de Doc Rivers: 39 puntos (18-33 campo), 7 rebotes, 6 asistencias y 2 robos en 44 minutos de acción. Se convirtió en el tercer jugador en la historia de la franquicia en sumar al menos 39 puntos siendo rookie, uniéndose a Allen Iverson y Hal Greer. Además, es el 17° en la historia en sumar al menos 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en alguno de sus primeros 10 partidos en la liga.

Este domingo, los Nuggets, que mejoraron su récord a 4-5, completarán el back-to-back ante New York Knicks en el Madison Square Garden.

(Con información de NBA México)