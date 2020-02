Deontay Wilder culpa de su derrota ante Fury Â¡al disfraz que usÃ³ antes de la pelea!

BOXEO

Deontay Wilder culpa de su derrota ante Fury ¡al disfraz que usó antes de la pelea!

‘Es que pesaba mucho’, con esa tremenda autocrítica fue que el estadounidense explicó su derrota ante Tyson Fury el pasado sábado

Noroeste / Redacción

Deontay Wilder perdió ante Tyson Fury el pasado sábado por ¡su disfraz! El boxeador británico culpó a la indumentaria que usó previo al combate por el Campeonato Mundial Pesado del CMB en Las Vegas.

“No me lastimó en lo absoluto. El único hecho aquí es que mi uniforme fue muy pesado. No tenía piernas desde el principio de la pelea por culpa del peso del disfraz que usé para llegar al ring. Pesaba unas 40 libras (casi 20 kilos) y eso me disminuyó, quería honrar al Mes de la Historia Negra con mi atuendo, pero eso me afectó en la pelea”, afirmó el ahora excampeón para Yahoo!

Durante la pelea, Wilder se fue a la lona en dos ocasiones. En el tercer round con un golpe de derecha y en el quinto por un gancho a la zona hepática. En el séptimo asalto, la pelea fue detenida por su esquina.

Wilder también arremetió contra su entrenador

Precisamente la acción de tirar la toalla por parte de su esquina enfureció a Deontay Wilder, quien en la misma entrevista estableció que él dio instrucciones claras desde el día 1 de su carrera de que jamás le detuvieran una pelea.

“Estoy muy molesto con Mark (Breland, entrenador asistente) por el simple hecho de que ya habíamos hablado esto en muchas ocasiones. No es algo de emociones, son principios míos como peleador, tenía cinco rounds por delante y en el boxeo cualquier cosa puede pasar en un segundo, podía haber ganado en ese tiempo”, aseguró.

“Puedo entender que se preocupara por mi bienestar, pero es mi vida, mi carrera y se hace lo que diga como el hombre que sube al ring y claramente había dicho que nunca pararan una pelea”.