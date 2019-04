Dependemos de nosotros mismos para calificar: JesÃºs ChÃ¡vez

FUTBOL

Dependemos de nosotros mismos para calificar: Jesús Chávez

Dorados buscará en tierras potosinas amarrar su lugar en la Liguilla del Clausura 19

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La escuadra dirigida por Diego Armando Maradona continuó este martes con la preparación de cara al encuentro del próximo viernes ante Atlético de San Luis, dentro de la última fecha del Ascenso MX. Dicho entrenamiento se llevó a cabo por la tarde en la cancha del Coloso del Humaya.

Jesús Chávez, zaguero del "Gran Pez" habló acerca de las acciones que se desarrollaron en la pasada jornada donde igualaron a un tanto como locales ante Venados de Yucatán.

“Parecía que lo teníamos controlado, siendo superiores, pero no pudimos reflejarlo en el marcador final, nos vimos bien en la cancha generando oportunidades de gol, pero tenemos que saber concentrarnos, ya que el encuentro dura 90 minutos y no tenemos que descuidarnos en ningún momento, creo que eso nos costó dejar ir dos puntos que no están del todo mal, pero si fue un trago amargo por jugar bien y no quedarnos con la victoria en casa”, comentó.

El equipo de Sinaloa depende de sí mismo para acceder la fase de eliminatorias del Clausura 2019 y sin confiarse buscarán la victoria para lograrlo y escalar posiciones para quedar lo más arriba posible en la tabla general.

“Lo primordial es sumar en San Luis para quedar en la mejor posición que se pueda, podemos escalar al tercer lugar y eso queremos para no esperar al final y estar sacando cuentas. Gracias a Dios dependemos de nosotros mismos para tener la calificación y para eso estamos trabajando, para estar preparados el día viernes”, señaló.

Sobre el rival en turno en la última jornada del certamen, el jugador con el dorsal número 4 en su espalda, expresó que será un duelo complicado ante los punteros de la competencia.

“Va a ser un parámetro importante, San Luis es un equipo que ha mantenido un buen nivel desde el torneo pasado, pero eso son los líderes, nosotros iremos en búsqueda de amarrar esa clasificación ante ellos que nos ganaron la final hace meses, pero cuando tengamos ya asegurada la liguilla pensaremos en lo que sigue, paso a paso”, finalizó.