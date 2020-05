Deportistas profesionales solicitan a autoridades de EU investigar la muerte de Ahmaud Arbery

LOS ÁNGELES._ La organización Coalition Players y decenas de deportistas profesionales enviaron el viernes una carta para solicitar una investigación inmediata sobre la muerte de un hombre de raza negra, abatido a tiros en el estado de Georgia.

La carta, dirigida al secretario de Justicia, William Barr y al director del FBI, Christopher Wray, está firmada por astros del deporte como Tom Brady y Steve Kerr, así como por los cofundadores de Players Coalition, Anquan Boldin y Malcolm Jenkins.

Otro de los destinatarios es Eric Dreiband, subsecretario de Justicia para casos de derechos civiles.

Players Coalition fue fundada en 2017 para generar conciencia sobre relaciones entre la policía y la comunidad; la necesidad de una reforma en la justicia penal, y los requisitos para avanzar en materia educativa y económica. Surgió a partir de la disputa entre los dueños de los equipos de la NFL y los jugadores que se arrodillaron para protestar durante la interpretación del himno nacional para llamar la atención sobre la desigualdad social.

La carta pide que el FBI y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia encabecen la investigación sobre la muerte de Ahmaud Arbery, ocurrida el 23 de febrero. Dos hombres blancos, Travis y Greg McMichael, fueron acusados esta semana de asesinato y agresión agravada, luego que se filtró un video del ataque a tiros.

La indignación nacional sobre el caso creció esta semana, tras el surgimiento de un video grabado con un teléfono celular, el cual parece mostrar el asesinato de Arbery, quien habría sido interceptado luego de que salió a correr.

LeBron James emitió el miércoles un par de tuits sobre el caso.

“¡Nos cazan literalmente CADA DÍA/CADA VEZ que ponemos un pie fuera de la comodidad de nuestros hogares! ¡No puedo siquiera salir para hacer un poco de maldito ejercicio!”, lamentó el astro de los Lakers de Los Ángeles.

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the..... pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn