Depositan 2 mil 500 pesos mÃ¡s a Teresita, la madre de familia con insuficiencia renal

Depositan 2 mil 500 pesos más a Teresita, la madre de familia con insuficiencia renal

Lectores llaman a la Redacción para informar sobre depósitos para la madre de Jesús Fabián y Román Enrique, que estudian sexto y cuarto año de primaria

Claudia Beltrán

15/09/2018 | 03:50 AM

CULIACÁN.- Dos depósitos más lectores de Noroeste hicieron para Teresita de Jesús Cardozo Moreno, mujer de 32 años de edad que padece insuficiencia renal crónica.

Los lectores llamaron a la redacción de Noroeste para informar sobre depósitos realizados para la señora, madre de Jesús Fabián y Román Enrique, que estudian sexto y cuarto año en la escuela primaria internado infantil Paquita Núñez.

Un lector mencionó que depositó 500 pesos, dinero que posteriormente recogió Teresita del cajero, y horas más tarde, otra lectora llamó para informar había depositado 2 mil pesos más.

El sábado anterior, Noroeste publicó en su edición impresa el caso de Teresita, y a partir del lunes, varios lectores se han comunicado preocupados por la señora y sus hijos.

El primer depósito para Teresita fueron 800 pesos y lo hizo una lectora; después mil 700 pesos, aportados por un grupo de personas; y más tarde, mil pesos que una navolatense dejó en la recepción.

Tienen hijos de Teresita todo el apoyo del internado

Los mil pesos que se dejaron en la recepción, eran los ahorros que diariamente hacía una señora.

Teresita es una mujer pequeña y delgada, con abdomen abultado que parece embarazo avanzado. El riñón dañó el hígado y eso ocasiona que se le inflame el estómago.

La señora agradeció el respaldo que lectores de este medio le han dado, señaló que el dinero lo utilizará para comer y buscar otro cuarto dónde vivir mejor con Jesús Fabián y Román Enrique.

Actualmente renta un espacio que le gusta mil 500 pesos al mes y que está cerca del Hospital General, donde tres veces a la semana acude a sus sesiones de hemodiálisis.

Sus hijos están en la escuela primaria e internado infantil Paquita Núñez. La directora Juana Aidé Astorga Borboa reconoce que Jesús Fabián y Román Enrique, son buenos alumnos.

Ambos son niños normales. Fabián, el mayor, es muy responsable, y Román, el menor, es más inquieto.

"Y sin embargo, son niños que no tenemos quejas fuertes de ellos, dentro de lo normal, hacen sus travesuras solamente, no son niños agresivos, no son niños groseros", señaló.

La enfermedad mantiene al límite a Teresita y sus dos hijos, son la energía, el motor que la impulsa a salir adelante.

¿Quiere ayudar a Teresita?

Tarjeta Banamex Saldazo Oxxo

Número de tarjeta:

4766-8402-3633-9995

O bien, cualquier información adicional que requieran, llamar a Noroeste al 7598100