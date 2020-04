Derechohabientes del IMSS en Escuinapa viven un calvario por consultas y medicamentos

Denuncian que pierden horas para que no los atiendan, y que nadie brinda información creíble

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ La falta de médico para dar atención en la consulta diaria del turno matutino del IMSS, provocó el reclamo de derechohabientes que señalaron que a esto se suma la falta de medicamento que se ha tenido por meses.

Además, la falta de citas que para obtenerla prácticamente la gente debe llegar desde un día antes para hacer fila y concretar la atención médica que se solicita.

“Lo único que nos dijeron es que no hay doctor, que no hay quien atienda, pero eso fue hasta que la gente ya estaba enojada, diciendo de cosas, pero vea también nada más el estilo de clínica que tenemos para casi 100 mil habitantes”, dijo Manuel Espinoza.

Los derechohabientes señalaron que, aunque la consulta empieza a las 8:00 horas y las citas se tienen cada media hora u una hora, siempre tienen que llegar a las 7 de la mañana, pues en caso de que se les pase, no se les reprograma cita o sí se los hacen, es previa regañada de la asistente encargada.

“Nos tienen desde temprano y no nos dicen nada, hasta que de plano no aguantamos, estamos afuera, en el sol y no hay quien atienda, si dieran la información pues la gente se va, pero cuando no, se tienen que amontonar”, dijo Roberto Partida.

Debido al Covid-19 ni siquiera se le permitía el acceso a la clínica, debían esperar afuera, una incongruencia, pues ni había ‘sana distancia’, ni tampoco medidas para protegerlos del virus, principalmente cuando quienes esperaban eran adultos mayores.

“Son problemas duros, más para uno que ya está viejo, hablan del coronavirus y que debemos protegernos, pero nos hacíamos bolas, pero hace rato que estábamos como en motín, enojados, el director nunca está, al menos eso nos dicen cuando lo buscamos”, dijo otro de los usuarios.

La clínica del IMSS ha quedado pequeña para el municipio, señalaron, no hay citas, no hay medicamentos, no hay atención de urgencias reales, sólo simples, pues en caso de algo grave la persona debe ser trasladada a Mazatlán, pues el lugar no está acondicionado para ello.

Manifestaron que hay pacientes que cuando se les otorga la cita o el control de atención a un mes, deciden pedir el día de descanso en sus trabajos para ir, pero al llegar y encontrarse con esta falta de atención, los dejan con un problema mayor, pues ni siquiera tuvieron la atención médica.

“En mi caso pido el descanso, el día que me toca la cita, tengo principios de cáncer y cuando el médico no viene como ahora, sí me preocupa”, dijo Rosa Isabel Zavala.

José Ramos dijo que en su caso la cita no le fue programada al mes, como se requería, sino a los dos meses, por lo que acudió, pues necesita el medicamento y si le reprograman la cita, tendría que esperar de nuevo otros dos meses.

“No hay algunos medicamentos, te dicen que vuelvas, pero uno se cansa de estar viniendo, a veces se vence la receta, tanto que dicen que tienen mucho medicamento, eso es mentira”, dijo otra de las usuarias.

Los derechohabientes exhortaron a las autoridades de salud a que realmente valoren el servicio que están dando a la población, pues la clínica del IMSS ya quedó pequeña para la población que se atiende.

Personal del IMSS que se encontraba en el sitio informaron que el director se encontraba en una reunión en Mazatlán y que la falta de médicos es que uno de ellos estaba de vacaciones a partir de hoy, otra estaba embarazada y los suplentes fueron concentrados para dar atención médica en Mazatlán.