Derechohabientes del IMSS en MazatlÃ¡n denuncian desabasto de medicamentos para la presiÃ³n

Derechohabientes del IMSS en Mazatlán denuncian desabasto de medicamentos para la presión

Entre los medicamentos se encuentra el Motropolol, por lo que los derechohabientes tienen que comprarlo en farmacias particulares, lo que les representa un gasto adicional

Belizario Reyes

13/05/2020 | 12:00 AM

Un desabasto de medicamentos para hipertensión se registra por lo menos desde semana pasada en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social nuevo, en este puerto, denuncian derechohabientes.

Entre los medicamentos se encuentra el Motropolol, por lo que los derechohabientes tienen que comprarlo en farmacias particulares, lo que les representa un gasto adicional.

Dicho desabasto también afecta a personas adultas mayores, algunas de hasta más de 70 años, quienes van a preguntar al hospital si ya hay el medicamento, con lo que se exponen al contagio del Covid-19 y tienen que dejar el confinamiento en sus casas para acudir al nosocomio.

Lo anterior, dijo la parte denunciante, porque les dicen que no hay un teléfono o mecanismo en dónde preguntar si ya llegaron dichos medicamentos para ir cuando ya se tengan y no estar echando vueltas sin que no les surtan, incluso, les dicen que podrían llegar hasta el 20 ó 22 del mes en curso.

Por ello reiteró en llamado público a que en el IMSS se tenga el abasto suficiente de medicamentos para quien lo requiera y no tener que comprarlo por su cuenta o exponerse al contagio del coronavirus al acudir al hospital, a ver si ya se los pueden surtir.