Derechohabientes denuncian falta de atención médica y que les niegan acceso a Tercera Región Militar

Su hija de 4 años tenía consulta en el Pelotón de Sanidad, pero al parecer no se la brindaron

Belizario Reyes

A pesar de ser derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, a una señora y a su hija de 4 años de edad les habrían negado el acceso a la Tercera Región Militar y la atención médica en el Pelotón de Sanidad del Octavo Batallón de Infantería, en este puerto, denunció públicamente la señora Yalitzin "N".

"Oye, mi hija viene mal, ocupo hablar con el médico, el de la guardia no me deja porque tiene consigna del comandante del Octavo (Batallón de Infantería), más claro ni el agua, porque así me lo dejó saber hoy (el personal de guardia", añadió la señora Yalitzin.

Recordó que el 17 del mes en curso su hija Camelia "N"., de 4 años, acudió a atención médica con un comandante del Pelotón de Sanidad y posteriormente, el jueves pasado le notificó en consulta al mando de dicho Pelotón, el Mayor Médico Gallo que a su niña no le estaban cayendo bien unos medicamentos que le recetaron.

Al acudir al Hospital Militar Regional de Especialidades la atención se la brindó el comandante auxiliar subteniente Diego Soto, quien le mandó a hacer unos estudios a la niña.

"Y yo para no ir al Hospital (nuevamente), como ya me había atendido el comandante Gallo (del Pelotón de Sanidad del Octavo Batallón de Infantería) yo le dije que algunos medicamentos no me estaba haciendo tanto a mi salud porque me dieron unos tratamientos que eran controlados y a mi hija tampoco", narró.

"Entonces el comandante me dice el jueves, señora yo estoy dando consulta de lunes a viernes de ocho a una de la tarde, tráigame sus recetas y los medicamentos que se está tomando para darle seguimiento y ver qué medicamentos no le están cayendo (a ella y a su hija)".

Precisó que este martes 28 de julio, aproximadamente a las 9:30 horas acude a las instalaciones de la Tercera Región Militar, a la puerta principal que está por Avenida Gabriel Leyva, donde le presenta al personal de guardia la credencial de su niña que iba a pasar a consulta porque tenía fiebre y un soldado le dijo que iba a hablar con su comandante que estaba en la otra puerta de la Avenida Juan Pablo II pare ver si le daban acceso para la consulta médica de la menor.

"Ahí dan consulta porque no es algo como que tengamos Covid o algo como para ir hasta el Hispital Militar, el doctor Gallo nunca me ha dicho: señora no la voy a poder consultar, los que se oponen a las consultas es el comandante de la Tercera Región porque le está dando una orden al comandante del Octavo (Batallón de Infantería)", reiteró la señora denunciente.

"No es la primera vez que yo tengo un problema con ellos, entonces ellos quieren que los traten con respeto, pues también yo pido que me respeten, porque yo no les voy a pedir un favor".

Recalcó que no es la primera vez que le niegan el acceso y todo comenzó porque hace como tres años ella ingresó a la Prisión Militar a ver su esposo detenido desde hace 7 años, acusado presuntamente de delincuencia organizada y contra la salud y en esa ocasión a su hija de meses de edad fue revisada por la sargento oficinista María del Rosario "N" o Rosario "N", la cual desnudó a la menor.

"Entonces la sargento oficinista María del Rosario, Rosario, pues desnudó a mi niña, en ese entonces mi hija tenía nueve meses, me la entregó en puros pañales, ni en pañales porque yo le tuve que poner de nuevo el pañal a mi hija y vestirla, entonces a mí me molestó mucho y obvio que yo presenté una denuncia, un amparo en el Juzgado Octavo (de Distrito) y le dieron parte a la Procuraduría del Menor", dio a conocer.

En en ese entonces subdirector de la Prisión Militar en el parte a la Procuraduría del Menor, entre otros mandos dijeron que ella golpeaba a su hija, lo cual no era cierto.

"En ese entonces yo demandé ante Derechos Humanos, Derechos Humanos les remitió la recomendación de que no estaban actuando bien, bueno pues ellos contestaron que sí estaban actuando conforme a derecho, que eso estaba dentro de los protocolos de las prisiones federales que los niños fueran revisados", expuso.

La denunciante precisó que está permitido que los niños sean revisados pero frente a su madre, en este caso, pero en esa ocasión no fue así.

"Desde ese entonces yo tengo ese problema con el comandante de la Región, porque el comandante de la Región contestó que la custodia había actuado conforme a los protocolos de las prisiones federales, o sea, ahí violaron los derechos de mi hija desde un principio", recordó.

En ese tiempo a ella la sacaron soldados armados con fusiles pese a que ella no les podía hacer nada y llevaba a su niña en brazos porque iba a visitar a su esposo que estaba preso en la Prisión Militar de este puerto.

A raíz de ese incidente a su esposo Adalberto "N"., que es sargento primero de materiales de guerra lo cambiaron al Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, informó.

"Mi esposo tiene test postraumático de tortura, porque ellos mismos ( militares) lo golpearon y lo torturaron, mi esposo es una persona que no se metía con nadie, cuando yo entablo esa denuncia (por la revisión de su niña) no sólo la agarran en contra de mi hija para hacerme daño, sino también la agarran en contra de mi esposo".

Dijo que como represalia a su esposo lo cambiaron de la Prisión Militar de Mazatlán al Cefereso 4 de Tepic, Nayarit, lo que ocurrió hace dos años y desde entonces los comandantes de la Tercera Región Militar y del Octavo Batallón de Infantería traen el problema con ella porque saben que no se va a quedar callada como estuvo mucho tiempo.

"Ahí en la Prisión Militar a mi esposo lo maltrataban, mi esposo a veces callaba y no me decía nada pero yo sabía todo lo que le hacían a mi esposo, lo castigaban, lo trataban de lo peor, mi esposo lleva siete años pagando algo que nunca le pudieron comprobar, en siete años mi esposo está en proceso porque le solicitaron el Protocolo de Estambul a Justicia Militar y se declaró incompetente, que no tenían ese tipo de peritos que pudieran hacer ese examen", dio a conocer.

También se lo solicitaron a la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, la cual también se declaró incompetente, y cuando se lo solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudió personal a realizarle la prueba.

"Y ratificaron los peritos que sí había habido tortura, entonces imagínese usted siete años inocentemente encerrado, antes tenía el caso de mi esposo el subteniente Cuervo, que era el defensor de oficio de él, que jamás hizo nada, todo se quedó estancado, ahorita está un buen licenciado que es el subteniente Garza que lleva el caso de mi esposo y es el que le está echando ganas para primeramente Dios ya salga", reiteró.

"Porque pues imagínese siete años quién se los regresa, inocentemente le digan muchas gracias usted es inocente, no se vale, sin embargo, se siguen desquitando conmigo y con mi hija, haber en qué cabeza cabe que un comandante se va a desquitar con una niña y no dejarla pasar (a consulta médica)".