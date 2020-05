Derek Jeter sorprendió a una doctora para agradecerle

La palabra “héroe” ha tomado un significado nuevo en la era del Covid-19, con el personal de emergencia, médicos, enfermeros y otros empleados de la salud arriesgando su propia salud y trabajando largas horas para ofrecer tratamiento y salvar vidas.

Uno de esos héroes es la doctora Melissa Leber, quien aparte de estar en las primeras filas del departamento de emergencias en el Hospital Mount Sinai de la Ciudad de Nueva York, también es una madre de dos niños. En el Día de las Madres, recibió la sorpresa de un invitado especial durante una videoconferencia con un reportero de ESPN que trabajaba en un perfil sobre ella para el programa SportsCenter.

Cuando este invitado apareció en la pantalla, Leber -- quien jugó softball en la universidad -- quedó asombrada mientras el recién elegido al Salón de la Fama, Derek Jeter, le agradeció por su valentía y gran esfuerzo.

“Quiero ser uno de los primeros en desearte Feliz Día de las Madres”, expresó la leyenda de los Yanquis. “Como deportista, la palabra héroe se usa con mucha frecuencia, pero los verdaderos héroes son las personas como tú en las primeras filas. Lo que haces todos los días, arriesgando tu propia salud y la de los que amas por el bienestar de otros, es algo muy admirable”.

Dr. Melissa Leber is a huge Derek Jeter fan.

The Captain surprised Dr. Leber to wish her a Happy #MothersDay and to thank her for the work on the frontlines of the COVID-19 pandemic. ❤️

