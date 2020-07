Deriana confía en que Quirino apoye su negocio de repostería

La joven rosarense tuvo un encuentro con el Gobernador que habían pactado en redes sociales

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Con un cheese cake de mango en mano y evidentemente nerviosa, por horas Deriana Rentería Barrón, esperó para cumplir la promesa que realizó por la red social twitter con el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coopel.

Pacto que se dio esta tarde, y consistía en que le daría la degustación personal a cambio de apoyos para emprender su propio negocio de postres.

La joven repostera de 21 años, confiesa que no es fácil abrirse espacio laboral pese a ser egresada de la carrera de Gastronomía, si se suma la pandemia por el Covid 19.

Pese a que en otra mano lleva la publicación impresa, el Gobernador reconoció de inmediato a Deriana, con quien se comprometió a probar su postre así como también a brindarle su apoyo.

Destacó que ante la falta de recursos no ha podido adquirir un horno, por lo que hasta el momento realiza postres en frío.

“Le puse en twitter para ver si me contestaba, y sí me contestó, tuve muy buena reacción de muchas personas y empezaron a etiquetar al Gobernador, a lo que me respondió que me podía apoyar en la Red Fosín”, precisó.

La joven manifestó que sueña con poder ampliar su negocio que le permita abrir el abanico de opciones en lo que a postres representa.

Durante la interacción, el acuerdo fue que junto con el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez, se buscará una respuesta a su demanda.