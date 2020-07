Derrick Henry firma a largo plazo con los Titans

NASHVILLE._ Los Titans aseguraron que el líder en yardas por tierra de la NFL siga con el equipo unos años más.

El miércoles, Tennessee anunció que había llegado a un acuerdo para “una extensión multianual” con Derrick Henry, poco antes del límite de la NFL para firmar contratos a largo plazo. Con ello, los Titans evitaron que el corredor tuviera que jugar la campaña con la etiqueta de jugador franquicia.

Titans agree to terms on multi-year contract with Derrick Henry (@KingHenry_2)

The King is Back 👑 » https://t.co/tWCQfXfWaL pic.twitter.com/7yP4iqARp4