Derrocha Timbiriche energía en nostálgico concierto

La agrupación con 35 años de trayectoria, brinda un recorrido musical por lo mejores éxitos de su carrera, conquistando a los sinaloenses que se dieron cita al palenque

Leopoldo Medina

CULIACÁN.- Y la fiesta comenzó, pero esta vez a ritmo de Timbiriche, la banda ochentera que la noche de este sábado arribó al gran óvalo del Palenque Culiacán en lo primeros minutos de la madrugada, para regalar una noche nostálgica con los éxitos que hasta hoy siguen vigentes.

Alix, Mariana, Sasha, Benny, Erik y Diego, seis de los integrantes originales de la legendaria banda de pop, hoy con más de 35 años de trayectoria, se presentó ante una multitud que nuevamente llenó el palenque, abriendo con los temas Timbiriche, y Y la fiesta comenzó.

Ante la euforia de un público emocionado de ver a su grupo favorito, los seis integrantes continuaron con un popurrí que incluyó Somos amigos, Rock del amor, Fin de semana y Rocococanrol, seguido de La banda Timbiriche.

La fiesta continúo, pero esta vez con un nuevo cambio de vestuario, en el que los cantantes jugaron a ser colegiales otra vez, ataviados con chamarras, pelucas y crinolinas, el grupo interpretó Noches de verano, Amor primero, Freddy mi amor, Rayo rebelde, y claro Iremos juntos, todos, temas de la película Vaselina.

Durante el concierto, el grupo no solo se divirtió en el óvalo cantando y bailando, también se vio muy cercano a su público, interactuando con sus fans, tomándose selfies, recibiendo no sólo el aplauso, sino algunos detalles que les hacían llegar.

Con un nuevo cambio de vestuario y de escenografía, el grupo interpretó otro popurrí más, ahora con los temas No crezcas más, Adiós a la escuela, Solo en mi cuarto, Amor para ti y Solo tú, solo yo.

Llegó el momento de alocarse, y para ello, del baúl de los éxitos de antaño, surgieron Me pongo mal, Ámame hasta con los dientes, Acelerar y Mi globo azul, esta última en las voces de Mariana, Sasha y Alix.

“Culiacán, todo mundo de pie, vamos a bailar, nos dijeron que este era el mejor estado del país, queremos verlos a todos de pie”, pedía Sasha, al momento de iniciar un popurrí más sacando del baúl una vez más viejos éxitos como Soy un desastre, Teléfono, Baile del sapo, Me plantó, Mágico amor, Miky, No sé si es amor, No seas tan cruel conmigo, culminando con Me estoy volviendo loca y Rompecabezas.

Grata sorpresa

La sorpresa de la noche la dio la cantante Edith Marquez, quien sorprendió al público y a los mismos artistas al saltar al escenario desde su asiento en las primeras filas, para sumarse a cantar con ellos el tema Besos de ceniza, levantando un gran estruendo de aplausos y gritos, siendo abrazada por cada uno de los integrantes, para después desaparecer entre el público que buscaba acercarse a ella.

Acompañados de ocho músicos, Sasha, Mariana, Alix, Benny, Diego y Erik derrocharon energía en el redondel, entregándose por completo a ese público que no dejó de corear una a una de sus interpretaciones, grabando sus piezas favoritas en sus celulares, o tomándose la foto del recuerdo con la pareja o amigos.

La noche seguía, y esta vez, de la algarabía y la fiesta se pasó al nostálgico en el que Alix, Erik, Sasha, Mariana, Benny y Diego tuvieron sus momentos como solistas, interpretando los temas Mírame, Princesa Tibetana, Besos de ceniza, Mamá, y Tu y yo somos uno mismo

Tras dos horas de concierto, varios cambios de vestuario y movimientos de escenarios, el grupo se despidió de los sinaloenses, cerrando con los temas La vida es mejor cantando, Corro vuelo y me acelero, Con todos menos conmigo y México, ésta última cantada a todo pulmón por los cientos de fans de la agrupación.