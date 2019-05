Derrochan estilo celebridades en la Gala del MET

Un desfile de extravagancias y excesos fue la carpeta rosa del evento recaudatorio

Noroeste / Redacción

NEW YORK._ Tal como se estila desde hace más de siete décadas, este año la extravagancia fue el hilo conductor de la Gala del MET 2019. Una vez más, el Museo Metropolitano de Nueva York se convirtió en el escenario perfecto de la "pink carpet" que está considerada como la más glamurosa y esperada del año.

Bajo el concepto del Camp, que Anna Wintour definió como “Algo que es tan malo que se convierte en extraordinario”, las celebridades invitadas mostraron su lado más atrevido. La prensa puso especial atención en los co-anfritiones, de esta gala: Alessandro Michele, Director Creativo de Gucci, el cantante Harry Styles, la tenista Serena Willams y cantante Lady Gaga, quien es toda una experta en el Camp y cerró de manera espectacular la pasarela.

Para el tema de este año se eligió el concepto de "Camp", que la escritora neoyorkina Susan Sontag desarrolló en el ensayo "Notes on Camp", de 1964. La idea giraba alrededor del campamento y del "amor por lo antinatural, el artificio y la exageración".

Así, todo lo artificial se pone al servicio de la moda y por ello se espera que en los diseños que las celebridades luzcan en la gala reine la teatralidad, la ironía, el maximalismo y los excesos.

A continuación una galería que da detalles del evento de moda excéntrica y beneficencia.

* Con información y fotos de agencias.

La primera en llegar a esta gala fue la mente maestra del evento, Anna Wintour. La editora de Vogue US lució un diseño de Chanel que incluyó un abrigo muy Camp, realizado con 3 millones de plumas.

El ex integrante de la bandboy One Direction, Harry Styles impactó a todos con su look de encajes y transparencias en negro de Gucci.

La tenista Serena Williams, también embajadora de la gala, combinó su vestido amarillo canario de Versace con unos tenis de Nike en color amarillo neón

El Actor Jared Leto eligió un look de Gucci e incluso posó con una réplica de su cabeza, como ya hicieran las modelos de la firma italiana en su desfile otoño-invierno 2018.

La cantante Céline Dion,lució muy llamativa, con un diseño de Oscar De la Renta inspirado en Judy Garland y el vestuario de las revistas musicales de Broadway Ziegfeld Follies. Tiene un peso de 10 kilos.

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, convertida en una sexy rubia platinada (por recomendación de su hija Kylie Jenner), con un espectacular abrigo, tipo ópera, diseñado por Tommy Hilfiger, inspirado en David Bowie.

Por octava ocasión, la cantante mexicana Thalía asiste a la MET Gala, convirtiéndose en la latina que más llamó la atención en este evento.

El diseñador Tommy Hilfiger y su esposa, Dee Hilfiger, haciendo gala de la bandera estadounidense en sus respectivos atuendos.

Sofía Sánchez de Betak, influencer y consultora de moda argentina, lució un vestido asequible para posar en la alfombra roja más importante de la industria. Lo firma Mango, enseña de la que es embajadora.

La actriz Demi Moore, llegó muy alejada del dress code que requería la ocasión, fiel al color negro y derrochando buen gusto.

Darren Criss, conocido por interpretar al asesino de Versace en la serie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, eligió conjunto de Balmain.

Rami Malek, ganador del Oscar por su papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, eligió un traje negro de Anthony Vacarello para Saint Laurent.

Toda una colección de looks black&white con los actores de Broadway: Ephraim Sykes, Jeremy Pope, Derrick Baskin, Jawan M. Jackson y James Harkness.

La cantante pop Katy Perry acudió al evento con un vestido inspirado en candelabros, el cual tuvo fuente propia de iluminación.

El cantante de reguetón Maluma asistió por primera vez a una de las galas más esperadas del año, iba vestido con un frac blanco con flecos dorados, de Moshino, en la foto con la cantante Gwen Stefani.

Una de las artistas más esperadas de la noche, fue la actriz mexicana Salma Hayek, quien brilló luciendo un vestido Gucci, la casa patrocinadora del evento y propiedad de su marido, el magnate francés François-Henri Pinault.