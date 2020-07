Desacuerdos con Síndicas Procuradoras se debe a discriminación contra las mujeres: Zazueta Zazueta

El diputado local dice que son tres las síndicas que han batallado para llevar a cabo sus funciones, y lo triste es que es con alcaldes morenistas de Culiacán, Mazatlán y Ahome

Belem Angulo

Las disputas que han protagonizado los presidentes municipales de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno; de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, con las Síndicas Procuradoras de sus administraciones corresponden a discriminación política en contra de las mujeres, señaló el diputado morenista Marco Zazueta Zazueta.

"Yo pienso que ya es algo más de discriminación política hacia las mujeres, porque en este caso son tres las síndicas que han batallado y qué triste que son tres alcaldes que hayan llegado con Morena", lamentó.

"Hemos venido batallando con ciertos alcaldes. Tenemos el caso del Alcalde de Mazatlán que ha hecho a un lado a Elsa Bojórquez que es Síndica Procuradora, al igual que a Angelina Valenzuela, que es Síndica Procuradora de Ahome, y también aquí en Culiacán".

En el caso de la síndicas procuradoras de Ahome y Mazatlán, Angelina Valenzuela Benítez y Elsa Bojórquez Macareño, existe una denuncia ante el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa contra los alcaldes por violencia política en razón de género.

Por su parte, Sandra Martos Lara anunció el pasado mes de marzo que ya prepara una denuncia contra el presidente municipal de Culiacán, por obstaculizar sus funciones como Síndica Procuradora.

"La única forma en la que yo pudiera retractarme de esta demanda es que él reconociera, si tú quieres, con quien sea, la postura que ha tenido contra mi persona, reconozca mis facultades, mis funciones y me deje trabajar, que deje de bloquearme, que deje de ejercer la violencia por parte de sus funcionarios", recalcó en su momento Martos Lara.

Este lunes, durante sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán, se hizo entrega del Segundo Informe Semestral correspondiente a la administración de Jesús Estrada Ferreiro. Ante esto, Martos Lara acusó haber sido omitida en la elaboración del mismo.

"Aquí es un problema ya más personal de los alcaldes con las síndicas procuradoras, ya que ellas son las que tienen que tener la información porque de ellas depende el Órgano Interno de Control de los municipios", explicó Zazueta Zazueta.

El también Presidente de la Comisión de Fiscalización advirtió que lejos de ser órganos autónomos, los Órganos Internos de Control no cumplen con sus funciones de rendición de cuentas.

"Yo siempre he dicho que no sirven para nada, porque los que están ahí de titulares los nombran los mismos alcaldes, y son a los que ellos les rinden agradecimiento por haberles dado ese puesto y no se ponen a rendirle cuentas a los ciudadanos ni a los síndicos procuradores en este caso que son quienes deben de estar a cargo", manifestó.