Desafían pequeños las olas en el Primer Torneo de Surf Infantil Imdem

Alrededor de 80 jovencitos de entre 6 a 12 años participan en este evento lleno de adrenalina

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Tras algunas clases en la escuela gratuita, donde aprendieron a usar la tabla, niños de 6 a 12 años se llenaron de confianza y entusiasmo para montar las olas en el Primer Torneo de Surf Infantil Imdem, realizado en el área de playa del Hotel Pueblo Bonito.

Este domingo, alrededor de 80 participantes se dieron cita desde temprano acompañados por la familia completa, para disfrutar de un día lleno de adrenalina y nuevos retos por cumplir en el Primer Torneo de Surf Infantil Imdem + Clases de Surf Gratis que contó con el respaldo de la comunidad surfer del puerto encabezada por Manny Inzunza y Roberto Durán, entre otros impulsores de este deporte que ya fue incluido en los Juegos Olímpicos.

El torneo que se realizó en las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12, en ambas ramas, tuvo como objetivo primordial el fomentar la práctica en las nuevas generaciones, así como el concientizar a los pequeños sobre el cuidado de la naturaleza.

Al ser su primero evento oficial, la mayoría de los niños contó con el apoyo de asistencia en el agua para agarrar sus olas, gracias al voluntariado de las escuelas de surf, Guardianes de Las Olas, Mazatlán Surf Lessons, Mazatlán Surf School y Surf In Mazatlán.

El jurado calificó el desarrollo de los participantes en el mar, así como sus maniobras realizadas y el estilo de niños y niñas sobre las tablas, en una jornada alentadora para el futuro del surfing en Mazatlán y todo el estado.

LEER: Se abre en Mazatlán primera escuela de surfing adaptado del noroeste del país