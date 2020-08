Desaparece 'Annabelle' del museo Warren y causa furor en redes

El nombre de la muñeca 'diabólica' se hizo tendencia en redes sociales y muchos internautas aprovecharon para compartir memes

Noroeste / Redacción

Este viernes, la muñeca diabólica “Annabelle”se convirtió en tendencia en redes sociales debido a su supuesto escape del museo de los Warren, causando furor entre muchos internautas que compartieron memes.

Los rumores del supuesto escape ocurrieron la madrugada del viernes tras varias publicaciones de la muñeca donde aseguraron que había cobrado vida y se había escapado de su vitrina donde permanecía encerrada por años, otros afirmaron que alguien la había hurtado para realizar ritos satánicos; sin embargo, no existe un sustento oficial que mencione a los investigadores paranormales Ed y Lorraine —propietarios del museo— o sus familiares.

La mención de “Annabelle”, cuya historia inspiró a la saga de películas de terror, llegó a más de 484 mil en Twitter, en su mayoría, para compartir memes y aprovechar la tendencia, publicó informador.mx.

“Mi amiga y yo jugando con Annabelle después de haberla robado del museo de los Warren”, “Annabelle no respeta la cuarentena, se me cayó un ídolo”, “Cuando despierto y me entero que Annabelle escapó del museo Warren” y “Yo tranqui disfrutando mi agosto medio tranquilon // Entro a twitter y veo que Annabelle se escapó del Museo Warren”, son algunos de los tuits que se pueden leer en la red social.

Mi amiga y yo jugando con Annabelle después de haberla robado del museo de los Warren pic.twitter.com/kXu66Nh6Sn — RPDR Memes (@LaGrupaOficial) August 14, 2020

Cuando despierto y me entero que Annabelle escapo del museo Warren!! 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/UbnZYeBN9S — MOOD: 🤡🤡🤡 (@SaderMX) August 14, 2020

Yo tranqui disfrutando mi agosto medio tranquilon // Entro a twitter y veo que Annabelle se escapó del Museo Warren pic.twitter.com/I6lnc1vijC — Huevonazo (@Huevonazo) August 14, 2020

Annabelle se escapó y ya se sacó una selfie con Chucky, ambos incumpliendo la cuarentena y sin tapabocas pic.twitter.com/qS3iuHdOTx — Paul Lando (@paul_lando) August 14, 2020

Los que viven en Connecticut al enterarse que Annabelle está suelta pic.twitter.com/tRWXIWUbCn — greenblue🦋 ×͜× (@oopscherry_) August 14, 2020

Afirman que Annabelle, la muñeca que inspiró la película, desapareció misteriosamente 😱 pic.twitter.com/QjZqopbD8K — Guanajuato Film Fest (@giffmx) August 14, 2020

¿Cuál fue el origen del rumor?

De acuerdo con el sitio Heavy, el rumor inició gracias a que la actriz Annabelle Wallis se hiciera tendencia en Estados Unidos por su entrevista con The Hollywood Reporter. En ella, menciona su participación en varias películas, incluyendo “Annabelle”, dirigida por James Wan.

Se trató de una mala traducción al idioma chino de un video donde la actriz dijo que convenció a Tom Cruise para que corrieran juntos en una escena de "La Momia"; en la traducción, se entendía “Annabelle escapó”.

Annabelle Wallis interpretó a “Mía Form” en el filme de horror estrenado en 2014.

La muñeca "Annabelle" fue un personaje que aterrorizó al pueblo de Estados Unidos en los años 70, posteriormente fue exorcizada por Ed y Lorrain Warren, la cual guardaron en la vitrina de su museo de objetos endemoniados que se encuentra en el sótano de su casa en Connecticut.

En 2014 la producción de James Wan y Peter Safran lanzó al cine el primer filme de "Annabelle", en el cual contaron la historia que escondía la muñeca, tras el éxito que tuvo lanzaron dos películas más "Annabelle 2: la creación" (2017) y "Annabelle 3: vuelve a casa" (2019).