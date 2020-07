Desaparece la actriz Naya Rivera en el lago Piru, de Los Ángeles

La actriz Naya Rivera, recordada por su personaje de Santana en la serie "Glee", está reportada como desaparecida desde el miércoles, luego de que su hijo de apenas 4 años fuera encontrado solo en un bote que la joven de 33 años rentó para pasear por el lago Piru, en Los Ángeles.

Las labores de búsqueda iniciaron el mismo miércoles y fueron suspendidas por la noche. La oficina del sheriff de Ventura, California, informó sobre su reinicio este jueves.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra