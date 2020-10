Desaparecer dependencias es consecuencia de decisiones erróneas de la Federación, critica Diputado

El Legislador federal Carlos Castaños Valenzuela calificó como preocupante la eliminación de dependencias del Gobierno del Estado, a causa del recorte de presupuesto federal

Karen Bravo

La eliminación de dependencias del Gobierno del Estado es resultado de equivocaciones de la Federación, opinó el Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela.

“Son las consecuencias que generan las decisiones erróneas del Gobierno Federal. Yo no digo que no sea bueno desaparecer áreas si es que no las necesitas, si solo generan gasto y haces un análisis y te da el resultado que puedes prescindir de ellas o puedes juntar dos o tres áreas, estoy de acuerdo en eso finalmente son ejercicios de ahorro”, condenó.

“Sin embargo, lo preocupante en el fondo está obligando a los gobiernos estatales y municipales a hacer ejercicios de este tipo aunque sean áreas importantes desgraciadamente, porque están utilizando el dinero público, el dinero federal para las obras”, criticó.

El pasado domingo, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que se eliminarán el Instituto de Apoyo a la Investigación y el Instituto de Desarrollo Social por el recorte de presupuesto federal, además que la Secretaría de Administración y Finanzas continuará el análisis para desaparecer más subsecretarías y direcciones que no tengan razón de ser.

Pese a que serán suprimidas más áreas de gobierno, no serán despedidos los trabajadores sino reasignados, enfatizó Ordaz Coppel un día después del anuncio.

Castaños Valenzuela recalcó que el Gobierno Federal debería estar orientado en brindar apoyo económico a las entidades y no buscar recursos para las obras públicas anunciadas para esta administración.

“La refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto, entre otras obras, no son prioridad en este momento, la prioridad sería precisamente estarle dotando a los estados, a los municipios de recurso y lo que están haciendo es malgastarlo en estas obras, y al ver que ya no tienen echan mano de los fideicomisos, por ejemplo”, señaló.