Desapariciones forzadas en MÃ©xico no se detienen, aumentan: CNDH

Desapariciones forzadas en México no se detienen, aumentan: CNDH

Acusa que el incremento se debe a la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad característica de diversas entidades

Sinembargo.MX

21/03/2019 | 10:18 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Las desapariciones de personas van en aumento en México y las víctimas por estos agravios crecen, denunció hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La instancia acusó que el incremento se debe a la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad característica de diversas entidades.

Muestra de este incremento son las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional (SESNSP), donde solo el último mes se iniciaron 128 carpetas de investigación por secuestros, más que el mismo mes del año pasado, cuando fueron 74.

“Las desapariciones de personas en México no se han detenido y el número de víctimas va en aumento”, expuso la CNDH en un comunicado y reconoció que la mayoría de los avances que se registran en la búsqueda y localización de las más de 40 mil personas desaparecidas son gracias al trabajo de las familias afectadas.

Datos del SESNSP dan cuanta de este panorama pues los primeros dos meses del 2019, bajo el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se registraron 142 privaciones de la libertad en enero, más las 128 de febrero.

Los datos alertan ya que fueron más que el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron un total de 76 secuestros en enero y 74 en febrero en todo el País, cuando era Presidente el priista Enrique Peña Nieto.

La CNDH relacionó el incremento en las desapariciones de personas al poco compromiso de las autoridades estatales y federales por Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, emitida hace más de un año. El organismo aseguró que no basta con que autoridades reiteren su voluntad por atender el problema, sino que deben cumplir con lo estipulado en la ley.

Recordó que hasta la fecha 18 entidades federativas no han establecido una Comisión Local de Búsqueda y en siete no se han formado o iniciado operaciones en su Comisión Local de Atención a Víctimas.

Ante el panorama, la CNDH llamó a las autoridades a cubrir la “deuda” que mantiene con las familias de las víctimas de desaparición, y dijo que ésta no podrá saldarse hasta que no se garanticen las condiciones mínimas de seguridad que acaben con el entorno de violencia, impunidad e ilegalidad.

“Requerimos seguridad, pero no a cualquier costo y no por cualquier medio, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, que se construya a partir de un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad, que no descarte la justicia transicional como camino para lograr la verdad, la reparación para las víctimas y una efectiva rendición de cuentas de las autoridades”, expuso.

COLECTIVOS ENCABEZAN BÚSQUEDAS

Ante la falta de respuesta de las autoridades, decenas de familias integran en diversos estados colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, tan solo esta semana, en el municipio de Río Blanco, Veracruz, la presidenta del Colectivo de Familias Desaparecidas Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez, informó que hasta el viernes 15 de marzo, se habían logrado exhumar 12 cuerpos de fosas clandestinas de la entidad.

“Hasta el día viernes nos quedamos en 12 cuerpos exhumados recuperados; además de tres fosas más marcadas positivas por los binomios caninos, este martes se retoman los trabajos con los jóvenes de Servicios Periciales de la Fiscalía, los cuales están apoyando para dar continuidad a las fosas que se quedaron marcadas y delimitadas”, expuso.

Mientras que en Guerrero familiares de desaparecidos que integran el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala inauguraron este lunes una nueva jornada de búsqueda de fosas que comenzará en el cerro del Huixteco de Taxco y terminará el viernes, con la participación de autoridades federales.

“Tesoros encontrados” se leyó en una lona que colocaron en las oficinas del colectivo para la inauguración de esta nueva jornada, con fotografías de personas a las que pertenecen 42 de 168 cuerpos que se han encontrado y entregado a familiares en los cuatro años de búsqueda de fosas.

LA BÚSQUEDA EN MIRAVALLES

Los colectivos de rastreadoras Una luz de esperanza y Tesoros perdidos hasta encontrarlos iniciaron una búsqueda el 6 de marzo en las comunidades Miravalles y Palmillas, en Mazatlán, en las que localizaron hasta el 12 de marzo un total de 29 cadáveres een fosas clandestinas.

De estos cuerpos, sólo se han identificado seis, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

Desde 2008, Mirallaves se convirtió en el panteón clandestino de Mazatlán, en medio de la guerra que emprendió el Gobierno federal contra los cárteles de la droga en el País, en el sexenio del Presidente Felipe Calderón.

El colectivo Una luz de esperanza anunció el 13 de marzo que se disolvería, aunque no dio a conocer los motivos.