Desaprueba CESP estrategia contra armamentismo; propone aplicaciÃ³n que detecta origen de disparos

Desaprueba CESP estrategia contra armamentismo; propone aplicación que detecta origen de disparos

Jenny del Rincón señaló que la evidencia del armamentismo resurgió en fin de año, principalmente en Ahome, Mazatlán, Culiacán y Navolato

CULIACÁN.- Después de la evidencia del armamentismo que existe en el estado, por todos los lugares que reportaron disparos al aire como festejo para el Año Nuevo, el Consejo Estatal de Seguridad Pública no coincide en opinión cuando la Secretaría de Seguridad Pública del estado comparte que los operativos han dado un buen resultado.

Incluso, desde la Coordinación General del CESP se ha propuesto la adquisición de tecnología que sea útil y dé resultados palpables para los sinaloenses, como una aplicación que ubica los lugares de donde se originan los balazos.

"Nosotros lo que vimos en este operativo de fin de año en realidad es muy escasa la información, es muy escasa la estadística y no tenemos como Consejo Ciudadano información sobre qué decomisos hay de armas, cada cuánto, cómo se ataca el problema del armamento", señaló el coordinador del CESP, Ricardo Jenny del Rincón.

"Nosotros lo que vemos es que se ha comprado, se ha adquirido, mucha tecnología; están ahí los drones de 3.5 millones de dólares, casi 70 millones de pesos, que no se han terminado de pagar y por ende no funcionan todavía bien y están todas las cámaras de videovigilancia que se han instalado", comentó.

Jenny del Rincón señaló que la evidencia del armamentismo resurgió en fin de año, principalmente en Ahome, Mazatlán, Culiacán y Navolato.

"...Ya lo hemos comentado con la autoridad, hay tecnología para determinar exactamente en dónde se efectuó un disparo y esa tecnología es mucho más accesible que los drones que se compraron y es tecnología que nuestro estado realmente requiere", expresó.

La aplicación a la que Jenny del Rincón se refiere es ShotSpotter, que se ha instalado en un centenar de ciudades en el mundo y abarca mil 680 kilómetros cuadrados, han logrado examinar más de 10 millones de casos. Su página web señala que tienen 22 años de actividad y los clientes dan un índice de 94 por ciento de satisfacción.

Shotspotter.com muestra un video explicativo en el que detalla cómo funciona: se instalan sensores en determinado territorio y a través del sonido, pueden ubicar en un mapa en lugar de origen y esta información la envía a los agentes directamente a la Policía.

"No hay un marco jurídico fuerte, un marco jurídico que les permita a las propias autoridades actuar en contra de la gente que comete disparos y en contra de la gente que trafica, porta y utiliza armas ilegales; no vemos estrategias o políticas o programas claros que vayan en contra del número de armas que hay aquí en el estado", dijo.

"Lo que vemos nada más es que hay un programa de registro y donación voluntaria de armas de fuego que ahí se están canalizando los recursos, ahí se están canalizando los esfuerzos y es un programa que no tiene ningún resultado aquí en nuestra ciudad, ya quedó muy claro ahora en Año Nuevo, con la cantidad de disparos que oímos".

El CESP considera que los gastos en tecnología, que los gastos en equipamiento sean transparentes y que se adquiera la tecnología que se necesita.

"No tecnología inventada, o tecnología ya que no necesita nuestro estado y que no nos va a servir para nada", señaló.

"Han sido insuficientes las medidas tomadas por la autoridad aquí en el estado y también las autoridades federales, por supuesto la municipales... nosotros lo que vemos es que cada año se incrementa el número de disparos, no vemos que disminuya", manifestó.

