PALENQUE CULIACÁN 2019

Desata Carlos Rivera la locura en su regreso a Culiacán

El cantante abarrota una vez más el Palenque, regalando una noche inolvidable a todos sus seguidores con su Tour Guerra

Leopoldo Medina

21/11/2019 | 09:29 AM

CULIACÁN._ Bastó que solo se plantara en medio del escenario para que las casi 5 mil personas que abarrotaron el Palenque Culiacán, en su mayoría mujeres, enloquecieran la noche de este miércoles, ante los encantos y voz de Carlos Rivera en su regreso a la capital sinaloense con su Tour Guerra.

Reconocido por ser un intérprete de calidad y ofrecer un show de primer nivel, en esta su segunda aparición en el redondel, Carlos Rivera dejó en claro que es un artista que ha logrado posicionarse como uno de los intérpretes mexicanos más importantes de la nueva generación, logrando una gran conexión con su público.

Fue con el tema Amo mi locura que el cantante tlaxcalteño inició su show, luciendo un entallado pantalón negro en piel, y camisa negra, atuendo que resaltaba su varonil figura que enloquecía a las féminas cuando se contoneaba al ritmo de la música.

“¡Culiacán, buenas noches!, que alegría es estar aquí de vuelta en esta tierra maravillosa, gracias por el placer de invitarme a su gran fiesta, y por llenar este lugar una vez más. Esta noche soy de Culiacán” expresó el intérprete.

Palabras con las que Rivera avivó aún más la euforia de todas las féminas, quienes simplemente se entregaron en apapachos al ex académico, en cada una de sus melodías.

Acompañado por casi 10 músicos, coristas, y bailarines, Rivera convirtió su presentación en todo un espectáculo, ofreciendo en su comienzo una variedad de temas románticos con los que cantó al amor y desamor, entre ellos, Ya no vives en mi, Voy Amarte, Todavía no te olvido, y El Hubiera no existe.

Tras un nuevo cambio de vestuario, el tlaxcalteño, regresó al redondel luciendo esta vez una camisa blanca, interpretando esta vez el tema Recuérdame, melodía que forma parte de película Coco.

“Todos tenemos a alguien especial que desde el cielo nos cuida, y al que jamás olvidaremos”, frase que sirvió de preámbulo para interpretar el nostálgico tema La luna del cielo, recordando así a los que se adelantaron en el camino.

Enloquece a sus seguidores

Después de nostalgia, llegó la algarabía con el tema Sígueme, con la que el intérprete eligió a una mujer del público para que la acompañara en esta canción, bailando y cantando con él, fan que no perdió la oportunidad de abrazarlo, y apapacharlo, convirtiéndose en la más envidiada de la noche.

Entregado a su público con ese carisma que se le conoce , el ex académico y actor de teatro en musicales como Bésame mucho, La Bella y la Bestia, ¡Mamma mía! y el Rey León, se dio tiempo de acercarse a sus fans quienes le entregaron obsequios, recibiendo de él ese abrazo y la tan deseada foto del recuerdo.

Siguiendo esa misma línea, ahora con otro cambio de ropa, esta vez mucho más ligero, dejando al descubierto sus brazos, bailó y cantó esta vez a ritmo de reggaeton, al cantar su éxito Lo digo, en la que el intérprete avivó más las emociones de sus fans, con sexys movimientos de baile que las féminas supieron agradecer con sonoros gritos y aplausos.

Tras más de dos horas de concierto, el intérprete mexicano se despidió de su público entre gritos de otra, otra, cerrando con los temas, Gracias a ti, Me muero, Cómo pagarte, y Regrésame mi corazón, entre otras.

Melodías interpretadas