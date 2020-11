Desatiende Conapesca labores de infraestructura en esteros del sur de Sinaloa, acusa Diputado

Mario Osuna Medina critica que no ha aportado ni un peso para la apertura de bocas de esteros

Alma Soto

MAZATLÁN._ El desazolve de las bocas de los esteros es primordial si se quiere tener una buena producción, desafortunadamente el único que ha dado apoyo para esas obras es el Gobierno del Estado, y no es suficiente, manifestó el Diputado Federal Mario Osuna Medina.

“El único que ha dado apoyo para ese tipo de actividades es el Gobierno del Estado, lo reconozco recio y quedito y públicamente, no como debería de ser, quizá porque su presupuesto no es para esto, aquí el responsable es el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y que hasta el momento no ha habido respuesta en ese sentido, refiriéndome a apertura de bocas”, aseveró el legislador por el Partido del Trabajo.

Hace algunos meses, Osuna Medina informó que se estaban realizando trabajos de aperturas de bocas y desazolves en los sistemas lagunarios del Sur de Sinaloa, como el Huizache-Caimanero, con el tiempo justo para que entrara el camarón y alcanzara a crecer antes de la temporada de capturas.

Luego de que los pescadores estuarinos declararon que su temporada terminó, a pesar de que la veda inicia hasta marzo, Osuna Medina advirtió que mientras no haya un trabajo en serio de apertura de bocas de esteros.

“Las bocas son las puertas de entrada de los productos y de agua a los sistemas lagunarios, sin esas puertas de entrada obviamente no entra el producto, como consecuencia, si está cerradas, no habrá camarón”, declaró.

Osuna Medina indicó que la Conapesca argumentó, a inicios de año, que la Subsecretaría de Marina se haría cargo de los trabajos de infraestructura para mejora las condiciones de los esteros, por lo que en febrero solicitaron audiencia con el subsecretario que los atendió muy amablemente y les prometió el apoyo.

“Desgraciadamente, en ese inter se presenta la pandemia de Covid-19 y ya nos quedamos sin ese respaldo, sin la respuesta y ya no pude volver a platicar con él, incluso nos había pedido que a cambio de las obras se atendieran a quienes iban a hacer las obras”, expresó.