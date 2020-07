Descalifican padres sinaloenses de niÃ±os con cÃ¡ncer la respuesta de la esposa de AMLO

Descalifican padres sinaloenses de niños con cáncer la respuesta de la esposa de AMLO

Un internauta cuestiona en Twitter a Beatriz Gutiérrez Müller sobre ¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer, y la investigadora responde que no es médico, reacción que molesta a padres de niños

Belem Angulo

01/07/2020 | 12:15 AM

Los padres de familia de niños con cáncer calificaron de estúpida y fuera de lugar la respuesta que ofreció Beatriz Gutiérrez Müller, sobre la situación de los pacientes pediátricos.

"Me quedé sin palabras, se me hace una respuesta tan estúpida. Y más con lo que hemos estado batallando", comentó Briceida, madre de familia que forma parte del grupo sinaloense Pequeños Guerreros Grandes Batallas, que mantiene a sus hijos recibiendo atención en el Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta mañana, la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionada por el internauta José David Guerra Muñoz: “¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer”.

A lo que Beatriz Gutiérrez Müller respondió: “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”.

Al comentar dicho tuit, el periodista Ciro Gómez Leyva, en su noticiero “Por la mañana” de Radio Fórmula, señaló: “Qué respuesta tan grosera”.

"Espero y ella nunca pase por esta situación. Me estoy muriendo de coraje, en lugar de dar contestación al desabasto", lamentó Briceida.

Manifestaciones por falta de medicamento

El grupo Pequeños Guerreros Grandes Batallas se ha manifestado ya en dos ocasiones exigiendo el abastecimiento del medicamento que necesitan los pacientes para continuar su tratamiento, después de que el IMSS les notificó acerca de un desabasto a nivel nacional.

"Los doctores nos dicen que tenemos que buscarle, que ellos no tienen", explicó Mauricio, padre de una pequeña de 4 años con leucemia.

Sin embargo, algunos padres revelaron que no estaban recibiendo el tratamiento por parte del nosocomio meses antes de que iniciara el desabasto.

"Yo he estado batallando desde el mes de diciembre con el medicamento de mi hijo. Antes yo compraba la bilastina por fuera en 360 pesos, ahorita por el desbasto me la están dando en 3 mil 500 pesos", añadió Briceida.

-¿Qué explicación te daban?

Que no tenían o que se les había acabado, pero no me la daban... con la pandemia, menos.

Tras la primera manifestación el pasado 13 de junio, las autoridades del Hospital Regional Número 1 les solicitaron a los pacientes oncológicos adquirir el medicamento por su cuenta y prometieron reembolsar íntegramente lo gastado por padres de familia, debido al desabasto de medicamentos por los que atraviesa el nosocomio.

"Quedaron que nos iban a facturar los medicamentos, entonces fui y metí una factura el primero del mes pasado, volví el 25 de junio y es hora que el muchacho de las facturas no la enviaba a donde la tenían que autorizar. Ellos no saben si uno tiene el dinero", agregó Briceida.

A esta situación se ha sumado la carencia de donadores de sangre, que debido a la pandemia han dejado de acudir.

"Me ha tocado que se batalla mucho para que vayan los donadores, la gente tiene miedo", señaló Briceida.