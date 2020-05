Descarta DSPM incremento en robo y asalto por cuarentena en Rosario

Abdón Caraventes dice que pese a la pérdida de empleos, no se han disparado los robos y asaltos en el municipio

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ La reducción en las diversas áreas de trabajo por la cuarentena para frenar los contagios del Covid-19, no ha representado un incremento en los delitos en el municipio, aseguró el Director de Seguridad Pública Municipal, Abdón Caravantes.

Lo anterior luego de que desde que inició la cuarentena para frenar la pandemia muchas familias se quedaron sin empleo y sin fuente de ingresos económicos.

El titular de la DSPM manifestó que hasta el momento solo han recibido reportes de robos comunes, pero no se ha registrado un repunte.

“Hasta el momento no se han presentado asaltos, ni incremento en robos, no vamos a decir que no ha habido”, informó el jefe policiaco.

Comentó que no han habido reportes que enciendan las alarmas en el municipio.

Abdón Caravantes concluyó que se mantienen las acciones preventivas por medio de la vigilancia de las patrullas en todo el municipio.