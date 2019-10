Descarta ecología tener reporte de mortandad de producto en sistema de El Rosario

Fenómeno el cual se presentó en el sitio conocido como Pachita, y se presentó el pasado 10 de octubre, donde ocurrió la muerte de camarón y pescado.

EL ROSARIO._ Luego de que se diera a conocer que en un sitio pesquero de la laguna el Caimanero, el coordinador de Ecología, Pedro Zambrano dijo que ante su instancia no ha recibido ningún reporte al respecto.

Señaló que ha tenido acercamiento con líderes y no reportaron este fenómeno que afecta a la actividad en mención.

"Hablé con el coordinador de pesca y con el presidente de una federación pesquera y ninguno me hizo mención de algo referente a la mortandad de camarón", dijo.

Así mismo refirió que esos casos son de competencia de Profepa, ya sea por denuncia o se abra una investigación de oficio.

"No es que no lo sigamos, pero como no se han presentado o comunicado ante nosotros para hacer una denuncia o queja no podemos actuar dando parte a la Profepa para que venga atender ya que no sabemos cómo son los hechos y quien es el presunto culpable", aclaró.

Concluyó que esa situación los pescadores no lo han atribuido a un factor en concreto, por lo que no sería muy aventurado determinar una causa.