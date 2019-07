Descarta Secretaría de Transparencia señales de alarma en contratos para construcción de Centro de Salud de Culiacán

El Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Carlos Sánchez Robles, señaló que no hay ningún dato o evidencia en el informe de la testigo social Marlene León Fontes que sea alarmante

Noroeste / Redacción

Para la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel no hay ningún dato o evidencia de alarma en la licitación del Centro de Salud de Culiacán.

“No tenemos ningún dato, ninguna evidencia que nos conduzca a impedir la participación de las empresas que actualmente tienen una asignación contractual para la obra del Centro de Salud”, aseguró el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad Carlos Sánchez Robles.

“Tendría que haber observaciones vinculadas a cómo se condujo el procedimiento, si cumplió con los parámetros de transparencia, de honradez, de la honestidad por parte de los funcionarios que intervinieron y/o de los contratistas también”, dijo.

“Nosotros evaluamos el informe y no hemos detectado por el momento un dato de alarma que nos orille a pensar que hay una situación que debamos tomar como medida preventiva, un impedimento a continuar participando o establecer medidas preventivas para que se tenga que revisar la participación de cualquiera de las empresas interesadas”, insistió el funcionario.

Sin embargo expuso que emprenderán una investigación con base en las observaciones realizadas por la testigo social.

“Que, insisto, son contextuales porque no tienen qué ver estrictamente con cómo se condujo el proceso de contratación”, dijo.

El funcionario agregó que los testigos sociales deben regirse con la normatividad que les dicta la ley.

“Con un enfoque basado en evidencias, eso es muy importante, el enfoque es muy importante en la evidencia implica que si el testigo social está asignado a una obra específicamente sobre de ella debe de dar su testimonio con evidencias si encontrase que hubo alguna violación a contraversión de esos principios a los que deben someterse los servidores públicos”, expresó.

- ¿No sería para ustedes o desestima usted que sea un foco de alarma el que dos empresas de las tres que van a hacer ese Centro de Salud estén vinculadas a procesos turbios y que incluso un proceso turbio derivó en una inhabilitación de un ex funcionario. Eso no es un desaseo, no es falta de honradez por parte del proceso?

- Lo que yo veo es que necesitamos es ser muy cuidadosos, sobre todo muy responsables a la hora de hacer juicios.

“Cuando decimos que hay una participación turbia necesitamos revisar a qué tipo de participación turbia nos referimos”, agregó.

Aunque una de las empresas haya estado implicada en lo que concluyó con la inhabilitación de José Luis Sevilla, ex Secretario de Obras Públicas, eso no la impide a participar, insistió.

“La revisión se enfocó específicamente en la actuación de los funcionarios que en su momento tuvieron la responsabilidad de asignar las contrataciones, lo que sí advertimos fueron faltas administrativas que se sancionaron”, dijo.

Beneficia Quirino con Centro de Salud de Culiacán a constructores irregulares de Malova

Marlene León Fontes, testigo social investigadora de la organización Iniciativa Sinaloa, expuso ayer en conferencia de prensa los puntos vulnerables que encontró en tal licitación, además que informar que el concurso por una obra de más de 120 millones de pesos la ganaron dos empresas vinculadas a procesos turbios en el sexenio de Mario López Valdez.

Una de ellas fue MTorres Desarrollo y Construcción que se colocara en el lugar 19 del padrón de 517 proveedores en el Gobierno de Malova. Esta empresa fue responsable de la edificación de obras irregulares como el Centro Cultural de Guasave y el Hospital Integral de El Carrizo.

La otra empresa es Ingeniería de Negocios Sostenibles la cual fue el centro de investigación para el trabajo “La remodelación de la Avenida Álvaro Obregón: los espacios de la corrupción de una obra pública” realizado por Iniciativa Sinaloa y el Movimiento Interdisciplinario de la UAS.

Adicional a que esas empresas hayan ganado la licitación por 120 millones de pesos, León Fontes también expuso que el catálogo de conceptos fue cambiado, lo que pudo inhibir la participación de ocho constructoras interesadas en el proyecto.

La licitación se retrasó tres semanas, además que la testigo social no estuvo presente en la evaluación de proyectos técnicos y económicos, así como en el fallo ya que el Comité no le concedió el aplazamiento para poder acudir.

Sin impedimento legal para que constructoras señaladas participen en licitaciones, asegura Obras Públicas