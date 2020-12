Descartan heladas en zona de Guasave; llaman a mantener la calma

El pronóstico es que las temperaturas mínimas en la región lleguen a los 7 u 8 grados centígrados, por lo que no representan un riesgo para los cultivos de la región, aclara la Junta Local de Sanidad Vegetal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ A mantener la calma y no precipitarse con acciones que no son necesarias para proteger los cultivos, porque no hay pronóstico de heladas por descenso de temperaturas para la región de Guasave, llamó Juan de Dios Santos Soto.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave detalló que inclusos los pronósticos pintan un panorama más favorable al que se preveía hace unos días, ya que las temperaturas mínimas que se esperan son de 7 a 8 grados centígrados, cuando antes se esperaba que el termómetro bajara a 4 grados.

“No hay que comparar bajas temperaturas con helada, que no prevalezca el susto, no debemos de adelantarnos, estar preparados sí, pero no dar un riego que realmente el cultivo no necesita, no tiene caso, tenemos los volúmenes muy restringidos, no debemos de gastar agua”, exhortó.

Y es que una de las principales medidas que toman los agricultores ante el pronóstico de heladas es dar un riego de auxilio a sus cultivos para que la humedad los proteja de las temperaturas congelantes, pero no es necesario recurrir a esta práctica porque el descenso no llegará a esos niveles, expuso.

“De igual manera, el encendido de las llantas es pura contaminación al medio ambiente, realmente no protege al cultivo. Si Dios guarde nos llega una helada fuerte, nadie la para, pero hasta ahorita debemos de llevar la comunicación correcta a los productores”, aseveró.

Santos Soto pidió a los productores mantenerse informados a través de los conductos oficiales como son los organismos agrícolas, dependencias de gobierno y medios de comunicación formales.

“No hay pronóstico de heladas”, sostuvo, “el día de ayer y antier hubo mucha polémica, que iban a bajar a cero grados, no tenemos ese reporte nosotros, nos apoyamos en los reportes de Sader, de Conagua, de la Red Mayor y no vamos a pasar más de ahí, por eso el llamado a los productores es conservar la calma, se les va a estar informando día con día”.

“El último reporte las cosas cambiaron a favor, las mínimas que pueden ocurrir son de 7 a 8 grados, cuando se hablaba de 4 a 5, no pasa nada”.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave indicó que donde sí puede bajar mucho la temperatura es en el norte de Sonora y en la zona serrana de Chihuahua, pero Sinaloa está con calma.

Subrayó que le apuestan a un deshielo en el área serrana de Chihuahua que pueda beneficiar con aportación de volúmenes a las presas de Sinaloa, sobre todo en la Luis Donaldo Colosio.