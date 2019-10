Descartan terrenos del Desarrollo Urbano Río Sinaloa y de La Mariposa para nuevo hospital del IMSS en Guasave

Hay cuatro predios que serán presentados al comité técnico del IMSS, para la que determine la institución el más factible y buscar adquirirlo; la inversión sería de mil 450 millones de pesos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Ayuntamiento de Guasave ya empezó la búsqueda del terreno de cinco hectáreas que necesita el Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de un nuevo hospital de zona que vendrá a sustituir al Hospital General de Zona 32, pero los que están descartados son los del Desarrollo Urbano Río Sinaloa y del proyecto La Mariposa.

Mauricio López Parra, director general de Obras y Servicios Públicos, comentó que son cuatro alternativas las que tienen de inicio, las cuales serán presentadas al comité técnico de la delegación Sinaloa del IMSS, para ver si alguno cumple con los requerimientos que exige la institución.

“Los terrenos del Río Sinaloa están descartados porque esos ya fueron pasados a dictaminación y no cruzó la aprobación, entonces no tiene caso volverlo a proponer”, recordó, “y La Mariposa no olvidemos que es un terreno privado, ellos tienen su proyecto, de hecho, tienen (en el plan) un hospital privado ahí frente al Cetis”.

El funcionario municipal subrayó que lo que les queda claro es que tienen que abocarse a encontrar un predio que sea factible, porque no pueden dejar ir esa oportunidad que le está dando el IMSS a Guasave, de un nuevo y moderno hospital con una capacidad mucho mayor del que opera actualmente.

“Aquí no hay otra más que buscar que sea dictaminado positivo y buscar la manera de adquirir ese terreno, estamos a tiempo de ir buscando las alternativas y que podamos decir ‘aquí estamos’, con todas las fuerzas que se nos puedan unir, es una magnífica oportunidad para que podamos crear polos de crecimiento”, indicó.

La Alcaldesa Aurelia Leal López manifestó que están muy contentos con esta gran inversión que se va a generar en el municipio.

“Son mil 450 millones de pesos para la construcción de un nuevo hospital del Seguro Social, los recursos ya están asegurados, falta que el Municipio done cinco hectáreas, ya se acercaron personas interesadas en contribuir y otorgarnos el terreno a bajos precios y con acuerdos, vamos a ver si son viables porque tienen que pasar por la aprobación del IMSS y tiene que ser antes de que termine el año”, destacó.

La Presidenta Municipal aclaró que el hospital de zona que pretende construir el IMSS es independiente de la unidad de medicina familiar que esta misma institución tiene proyectada en el fraccionamiento Santa María, en la cual se invertirá más de 200 millones de pesos.

Para ambos proyectos el IMSS ya tiene los recursos, y mientras para la UMF el asunto del terreno ya está solventado y aprobado, faltan las cinco hectáreas para no dejar ir el hospital.