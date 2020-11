Desconfía Román Rubio de 'neomorenistas' que quieren ser candidatos en Sinaloa Municipio

Los integrantes del autonombrado Grupo de la Unidad en su momento defendieron el régimen prianista que ya está caduco; que se sumen, pero sin exigir candidaturas, dice el edil de Morena

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque como personas, quienes integran el autonombrado Grupo de la Unidad merecen su respeto, Román Rubio López dijo que desconfía de quienes hasta hace muy poco tiempo defendían a capa y espada el régimen caduco que representan el PRI y el PAN.

El activista social y Regidor de Morena en el municipio de Sinaloa subrayó que la unidad no es alrededor de las personas, sino la unidad de Morena y de sus principios, su programa de acción y sus estatutos.

“Ni yo voy a presionar a nadie, ni ellos van a presionar a nadie para que alrededor de tales y cuales se dé una unidad, no se trata de 'quítate tú para ponerme yo' y que siga el mismo tipo de gobierno”, aclaró, “se trata de hacer una verdadera cuarta transformación con honestidad, transparencia, profesionalismo, ética, todos esos principios que dicen nuestros estatutos es lo que tenemos que tener en primer término muy claro quienes andamos aspirando a una posición en el municipio de Sinaloa”.

Mostrando una fotografía donde Wuáscar Torres Gálvez aparece felicitando a la Alcaldesa María León y la diputada Ana Cecilia Moreno, ambas del PRI, después de sus triunfos en la pasada elección, Román Rubio subrayó que tiene desconfianza de quienes hasta hace poco tiempo participaban en otros partidos.

“Los principios no se cambian como cambiarse una camiseta de un día para otro, por lo tanto lo que yo pido es sí incorporarnos todos a Morena, pero nadie debemos de condicionar si soy o no candidato para algo, nadie debe de venir a Morena a querer condicionarnos, ni los que estamos en Morena”, manifestó.

Y es que Torres Gálvez es uno de los integrantes de ese Grupo de la Unidad y ya hizo públicas sus aspiraciones de ser el candidato de Morena a la Alcaldía de Sinaloa.

“Cada uno de ellos han estado impulsando en ciertos momentos el régimen caduco que existió, ellos estuvieron defendiendo a capa y espada a ese régimen prianista, y si hoy es de sabios rectificar, qué bueno que vengan aquí, pero en su tiempo no defendieron un Cabildo de puertas abiertas, la creación de consejos de educación democráticos, no los he visto, no he visto que hayan impulsado algo tan importante que es los subcomités de desarrollo, que son los que enlistan, discuten y acuerdan las obras que tienen que hacerse en las comunidades”, reprochó.

El Regidor de Morena reconoció que su partido ya se ha equivocado llevando a los congresos estatal y federal personas que no han hecho nada que tenga que ver con la cuarta transformación y se tiene que cuidar no cometer ese mismo error en el próximo proceso electoral.

“Quien venga a sumarse, bienvenido, pero que no traiga en los ojos el signo de pesos y que no le ponga a las bolsas de arriba y a las bolsas de abajo el espacio para echarse la lana que se quieran robar”, dijo.

Si quienes integran ese llamado Grupo de la Unidad están dispuestos a cambiar e impulsar la cuarta transformación, son bienvenidos para hacer del próximo ayuntamiento uno democrático, honesto, transparente y abierto a la ciudadanía, porque una decepción más ya no la aguanta el pueblo, aseveró.