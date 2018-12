GUASAVE

Desconoce Alcaldesa de Guasave deuda que reclama el Stasag

Mientras el Sindicato del Ayuntamiento reclama casi 4 millones de pesos en prestaciones no pagadas, Aurelia Leal dijo que solo deben poco más de 200 mil pesos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Que no deben los alrededor de 4 millones de pesos en prestaciones que reclama el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, aclaró la Alcaldesa Aurelia Leal López.

Detalló que en revisiones que han hecho en Tesorería se han dado cuenta que al Stasag ya se le han cubierto casi todas las prestaciones a las que tienen derecho.

"Vamos a platicar con ellos y vamos a recibir propuestas, pero los 4 millones no lo son, el Secretario (del Ayuntamiento) ha tenido acercamientos con él (Alejandro Pimentel, líder del Stasag)", indicó.

"De acuerdo a los resultados y a las pruebas que están en Tesorería, dicen que ya se les cubrieron en la administración pasada".

José Luis Guerrero Sánchez, Secretario de la Comuna, ratificó que el adeudo que reclama el Stasag no es por la cantidad que dicen.

"Como dice la Presidenta, se llegó a la conclusión de que no es así, es otro el número", aseveró.

Al respecto, Alejandro Pimentel dijo que es una pena que la Alcaldesa no reconozca un adeudo que es real y que está bien documentado.

"La deuda más grande es por arriba de dos millones de pesos en puro fondo de vivienda, retenciones de los trabajadores, ni modo que se hayan 'clavado' el dinero de los trabajadores, pero que nos lo comprueben con recibos de pagos y no hay ningún problema, porque si no aparecen en las cuentas de nosotros, ¿en las cuentas de quién aparecerán?", cuestionó.

Pero además, también hay rezagos en becas, canasta básica y otros conceptos, que suman en total alrededor de 3 millones 700 mil pesos, detalló.

"Ellos ya tienen más de un mes que llegaron al gobierno, nosotros les dimos 17 días de prórroga para no estallarles la huelga y que se empapen y se enteren de la situación, entonces en estos 17 días que les dimos de gracia no les importó o no sé qué estrategia traigan para decir que no nos deben", lamentó.

Y es que el secretario general del Stasag aclaró que la parte patronal ni siquiera los ha llamado para cotejar números y depósitos de pago.

El lunes a las 8:00 horas colgarán banderas rojinegras: Stasag

Ante el desconocimiento del adeudo en prestaciones y el nulo diálogo con las autoridades municipales, Alejandro Pimentel Medina adelantó que el lunes a las 8:00 horas colgarán las banderas rojinegras en el Ayuntamiento de Guasave y estallará la huelga.

"Nosotros no queremos una huelga, pero sí queremos que nos paguen nuestras prestaciones, nuestros derechos. Ya les di un periodo de gracia de 17 días y si me piden una prórroga con las manos vacías no se las doy, en la huelga negociamos y en la huelga comprobamos si nos deben o no nos deben. A las 8:00 de la mañana se cuelgan las banderas", dijo.

El secretario general del Stasag expuso que no han visto interés de la administración de Aurelia Leal por solucionar el rezago con ellos y la única salida es el estallamiento de la huelga.