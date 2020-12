Desconoce líder sindical si ya se tienen los recursos para pagar aguinaldo a maestros de Cobaes

Fernando Sandoval Angulo, secretario general del SNTE 53, indicó que ya se cubrieron los aguinaldos de la mayoría de los docentes en el Estado; sin embargo, aún no le han garantizado que el recurso para el pago de los maestros del Colegio de Bachilleres ya esté asegurado

Antonio Olazábal

15/12/2020 | 11:22 AM

Fernando Sandoval Angulo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 53, desconoce si los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa podrán cobrar su aguinaldo en tiempo y forma.

El maestro dijo que hasta el 14 de diciembre los docentes de Cobaes no tenían asegurado su aguinaldo. En total son 3 mil 500 trabajadores del Colegio de Bachilleres que tendrán derecho a este pago de 65 días de salario.

“El gran problema, la gran situación, aún reconociéndole al Gobernador Quirino, hay un reconocimiento total a su gestión que hizo en la Ciudad de México con Arturo Herrera para esos mil 200 millones de pesos que requería para la burocracia estatal, ahí vamos el magisterio estatal, sigue siendo Cobaes”, mencionó.

“A la fecha, no tengo de parte de Luis Alberto de la Vega una definición que me asegure que mañana, como lo anunció el tesorero de Cobaes, Marco Morelos Chon, se vayan a pagar los aguinaldos, de Cobaes, hablo de Cobaes, tanto de sindicalizados, que son 2 mil 700, como los 800 que son de confianza, que da la suma de 3 mil 500 trabajadores del Colegio de Bachilleres”, añadió.

“Te puedo decir que no sé, traigo perdido al Director General, desconozco si sabe que no se le va a pagar a su personal, porque no tengo ni siquiera una llamada de él, de preocupación o siquiera de atención de sus trabajadores, porque él es el patrón”, profundizó.

Sandoval Angulo sostuvo que el monto que corresponde a la Federación para el pago de aguinaldos llegó hace tiempo, sin embargo la parte estatal aún no está disponible.

“Solamente está el pari passu federal, la parte federal del aguinaldo llegó hace 15 días, que es 86.5 millones de pesos, porque el monto total para pagarle a esos 3 mil 500 trabajadores cuesta 173 millones, sobre dos te da 86.5; la mitad de la federación llegó hace dos semanas, por lo tanto no veo el porqué hoy todavía lunes, el Secretario de Administración y Finanzas no ha aportado los otros 86.5 que le corresponden al Estado, que es el pari passu estatal”, explicó.

El Secretario General mencionó que todos los demás docentes ya tienen asegurado su aguinaldo, tanto los trabajadores activos y jubilados.

“El magisterio de la sección 53 en lo que corresponde a activos, aguinaldo cubierto, una derrama de 324 millones de pesos, correspondientes al puro concepto de aguinaldos, los 65 días, más de 15 mil trabajadores beneficiados en todo el Estado; hablando de los jubilados, una derrama de 374 millones de pesos, que corresponde a poco más de 10 mil jubilados y pensionados, también cubierto”, expresó.

“Hablando de lo que corresponde a las quincenas se están cubriendo, hasta ahorita están cubiertas en el básico hasta la quincena 23 que es la primera de diciembre, quedando pendiente la quincena 24 para este viernes 18, así nos lo hizo saber el área de recursos humanos”, agregó