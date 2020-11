Desconoce mayoría en México lo que implica tener derechos humanos: De la Garza

El amparo es una vía para corregir la violación de derechos humanos; mediante el litigio estratégico se han logrado proceder con 200 amparos a favor de niños que no recibían sus tratamientos médicos , señala especialista

Emma Leyva

La mayoría de los mexicanos desconoce qué implica tener derechos humanos, y en México existen tres aspectos importantes que derivan en el incumplimiento en favor de los derechos humanos: la falta de Estado de Derecho, la impunidad y la desigualdad, advirtió José Mario de la Garza Marroquín.

El Consejero Delegado de Litigio Estratégico señaló que ante la violación de los derechos y el incumplimiento de ellos por parte del Estado, una de las vías para poder evitar o corregir la violación de los derechos humanos es a través de un amparo con un proceso de litigio estratégico.

Aunque esta es una de las opciones más viables, señaló que en México los términos de desigualdad no permiten a las personas por su situación económica acceder a este tipo de recurso, por lo cual tienden a utilizar otro mecanismo que es acercarse a las Comisiones de Derechos Humanos, las cuales solo expiden recomendaciones donde las autoridades competentes o funcionarios públicos no se ven con la obligación de cumplir con los derechos humanos violentados.

“La gran mayoría de los ciudadanos desconoce qué implica tener derechos humanos en México, hay un primer reto de pedagogía ciudadana para que todos entendamos qué implican estos derechos y qué alcance tienen en nuestra vida cotidiana”, comentó.

El consejero señaló que existen tres aspectos importantes que derivan en el incumplimiento de los derechos humanos: la falta de Estado de Derecho, la impunidad y la desigualdad.

Destacó que de acuerdo al World Justice Project, México es uno de los países en los que en materia de Estado de Derecho se encuentra en los últimos peldaños.

En cuanto a impunidad señaló que solo 10 de 5 ciudadano acude a una agencia de Ministerio Público a denunciar y solamente un 3 por ciento de lo denunciado tiene una consecuencia real.

A nivel nacional dijo que se tiene un 95 por ciento de impunidad en cuanto a la comisión de delitos.

Ante este panorama resaltó que el amparo es inaccesible para la mayoría de la población, por lo que se debe democratizar y organizar un esquema que permita la realización de esto como una responsabilidad social.

Otro de los problemas que se tienen en la búsqueda de cumplimiento de los derechos mediante amparos es el desconocimiento y el miedo a denunciar por parte de la ciudadanía.

“Existe en México un temor a demandar, todavía existe un temor en el ADN de la ciudadanía, sigue pensando que va a haber a alguna represalia y autoritarismo, por eso este tema de las demandas de amparo hay que tener un seguimiento y acompañamiento, ya que se han presentado presiones y amenazas ante los demandantes”, comentó.

El consejero detalló que por parte de su asociación civil Renace se han llevado a cabo 200 juicios de amparo en casos de niños que se les ha negado el acceso a sus tratamientos médicos, juicios que han sido a favor.

Explicó que esta es una manera en la que la ciudadanía pueda decir al estado “Yo no te vengo a pedir, te vengo a exigir, no estamos en una situación de subordinación sino de exigencia con el conocimiento de nuestros derechos”.

"Los derechos humanos no están sujetos a un asunto presupuestal, no se permite que para no respetarlos se diga que no hay recursos", puntualizó.