Desconocen 6 regidores nombramiento de Alcaldesa en El Fuerte - Noroeste

Desconocen 6 regidores nombramiento de Alcaldesa en El Fuerte

Al haber irregularidades en la sesión en la cual Antonio Cota González renunció a la Presidencia Municipal de El Fuerte, José María Flores, regidor independiente, exigió que se posponga la designación de Alcalde sustituto

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Un total de seis regidores del Municipio de El Fuerte desconocieron como Presidenta Municipal sustituta a Nubia Xitlali López Carvajal, ya que en la sesión donde renunció el anterior Alcalde del Municipio hubo irregularidades, manifestó José María Flores, regidor independiente fortense.

“Reclamamos que la sesión de origen que recibe la renuncia de Antonio Cota González como Alcalde de El Fuerte es una sesión ilegal que no cumplió con los procedimientos que marca el reglamento interior del Ayuntamiento, ni tampoco lo que prevé la Ley de Gobierno Municipal”, afirmó.

“La irregularidad consiste en que el reglamento prevé la forma de cómo se deben de convocar las sesiones, no hubo invitación a los regidores, no se dio a conocer órdenes del día, no se definió el carácter de la sesión, si fuera ordinaria o extraordinaria, pero aún así procedieron solamente amparados en la mayoría del PRI, ese es el cuestionamiento que hacemos”, detalló.

José María Flores señaló que a los diputados que los apoyarían en tribuna no los dejaron emitir sus inconformidades.

“Adjuntamos a los documentos las pruebas documentales de lo que estamos diciendo y no fue tomado en cuenta en el orden del día, no se les permitió cuando menos a dos diputados acceder a la tribuna para al menos respaldar y hacer suyos los señalamientos que hicimos”, mencionó.

Dijo también que los seis regidores de El Fuerte desconocen el nombramiento de la Alcaldesa sustituta, ya que se actuó fuera de los lineamientos que marcan el Reglamento Interior del Ayuntamiento, ni tampoco lo que prevé la Ley de Gobierno Municipal.

“No lo hacemos (reconocerla como Alcaldesa) porque estamos en tiempo y forma avisando al Congreso de la irregularidad con la que se realizó la sesión. La sesión es ilegal porque no se observaron los procedimientos que marca el reglamento interior del Ayuntamiento y la Ley de Gobierno Municipal”, sostuvo.