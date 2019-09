Desconocen regidores de Guasave acuerdo con PASA

Aseguran ediles del PAN y del PRI que no les han dado nada de información sobre la modificación al contrato de concesión del servicio de recolección de basura que tiene que ser aprobado por el Cabildo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Regidores de oposición de Guasave aseguraron que están ajenos a los acuerdos que alcanzó el Municipio con PASA para modificar el contrato del servicio de recolección de basura y reducir la cobertura de la empresa, pese a que el tema tiene que ser aprobado por el Cabildo.

La Regidora del PAN, Nidia Gaxiola Gutiérrez, subrayó que no los han tomado en cuenta ni les han informado absolutamente nada de esas negociaciones, cuando ellos son parte del órgano de gobierno que toma esas decisiones.

“Sería importante conocer esa propuesta, ya que hasta ahorita no se nos ha informado y además ver también qué es lo que se está reduciendo en el contrato, porque tiene que pasar por el Cabildo y antes de aprobar o rechazar esa propuesta tenemos que ver realmente si se está beneficiando o perjudicando al Municipio con un nuevo contrato”, indicó.

El miércoles, la Alcaldesa Aurelia Leal López informó que ya tenían un acuerdo con PASA para reducir la cobertura de la recolección de basura en Guasave y con ello bajar de poco más de 5 millones de pesos a 3 millones 600 mil pesos el pago mensual a la empresa, con el Ayuntamiento haciéndose cargo de la prestación del servicio en el resto de la geografía. Aunque la Presidenta Municipal dijo que no traía el dato exacto de la cobertura, era más o menos 60 por ciento para PASA y 40 por ciento para el Municipio.

Gaxiola Gutiérrez reprochó que no se les informe y mucho menos se les invite a las reuniones que las autoridades tienen con PASA, cuando de todos modos es un asunto que les compete y que tiene que pasar por la mesa del Cabildo.

Ramón López Graciano, edil del PRI, subrayó que es una falta de respeto hacia los regidores que no se les tome en cuenta en este tema y se tengan que enterar a través de los medios de comunicación.

“No conocemos los acuerdos, no estamos enterados. Yo creo que el Municipio debe de tomar la mejor decisión, porque el sacrificar los servicios públicos no es lo más conveniente, ya vivimos momentos difíciles donde la empresa no prestaba el servicio que vino a desencadenar en problemas de salud”, dijo.

El Regidor aseveró que el gobierno en el poder se vale de la mayoría en el Cabildo para no tomarlos en cuenta; sin embargo, lo que se debe ponderar es en que no se demerite la calidad del servicio.

Ambos ediles indicaron que esperarán que les den a detalle los números para saber si con la modificación al contrato se tendrá realmente una reducción en el costo del servicio de recolección de basura, que es lo que han argumentado las autoridades.