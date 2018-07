Descontento, inconformidad, crítica: Colocación de candidatos derrotados en Gabinete de Quirino no es bien recibida - Noroeste

GOBIERNO ESTATAL

Descontento, inconformidad, crítica: Colocación de candidatos derrotados en Gabinete de Quirino no es bien recibida

La coincidencia es que no es acertada la designación de los candidatos derrotados en las secretarías

Istar Meza / Antonio Olazábal

12/07/2018 | 04:20 AM

Hay descontento total en el sector agrícola por la sorpresiva destitución de Juan Enrique Habermann Gastélum de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, advirtió Sergio Esquer Peiro, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

Para Edna Fong, presidenta de Coparmex, incluso, no es una decisión acertada la remoción de dos de tres secretarios para colocar a los candidatos derrotados Jesús Valdés en la Secretaría de Agricultura y Álvaro Ruelas en la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Y aunque Jesús Valdés dice que nació en un zurco, los cambios que hizo el Gobernador Quirino Ordaz Coppel no fueron bien recibidos por líderes del sector empresarial.

Cambios en el Gabinete de Quirino

Hay un descontento total en el sector agrícola por la destitución de Habermann; Esquer Peiro

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán afirmó que Juan Habermann Gastélum realizó un buen trabajo, y manifestó que les tomó muy por sorpresa esta decisión por el Gobierno del Estado, ya que aún lo veían con ganas de seguir trabajando para sinaloa

Hay un descontento en el sector agrícola por la destitución de Juan Habermann Gastélum de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, manifestó Sergio Esquer Peiro, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

El 10 de julio, Quirino Ordaz Coppel destituyó a Habermann Gastélum de la Secretaría de Agricultura y Pesca; en su lugar entraría Jesús Valdés Palazuelos, quien perdió la elección a Alcalde de Culiacán en las pasadas elecciones.

Esquer Peiro afirmó que hay un descontento general por la decisión de Ordaz Coppel, ya que Habermann Gastélum estaba realizando un gran trabajo dentro de la Secretaría, además de que lo veía con muchas intenciones de seguir trabajando a favor del campo sinaloense.

"En realidad en el caso de nuestro sector, pues hay un descontento, total, nosotros tenemos una evaluación de Juan Habermann muy diferente, es un tipo que generó muchísima confianza, en su transparencia en el tema agrícola, y realmente sí nos desconcierta este cambio", aseguró.

"Él la verdad que es una persona que nosotros tenemos evaluada y calificada como una persona muy confiable, que generó mucha confianza, puso a la Secretaría de Agricultura y Ganadería en un primer plano, con el avance tecnológico en el tema de innovación, en el tema de inocuidad... formó un buen equipo, veló por los intereses de todos los sectores", aseveró.

"Me consta hizo gestiones en México muy importante, fue un luchador incansable del ingreso objetivo, y bueno, pues lo conocemos muy bien, lo conocemos como dirigente, Juan tiene mucha experiencia y sí realmente nos desconcertó porque el sector agrícola por fin se sentía tranquilo en el sentido que tenía un gran representante como gestor en nuestro gremio, y la verdad que sí, que la asociación de Agricultores del Río Culiacán si estamos desconcertados con esta sorpresiva destitución de Juan" , profundizó.

Esquer Peiro mencionó que ya platicaron con Jesús Valdés, nuevo secretario de Agricultura y Pesca. Sostuvo que están abiertos a trabajar con el ex Alcalde de Culiacán.

"Vamos a darle el beneficio de la duda y seguramente, no hay duda de que vamos a trabajar con él, es el nuevo Secretario de Agricultura y Ganadería del Estado y como asociación tenemos que interactuar de una forma lo más coordinada posible", compartió.

El dirigente agrícola lamentó que no se les haya tomado en cuenta para esa decisión por parte de Quirino Ordaz Coppel, sobre todo, porque aún veían a Habermann Gastélum comprometido con el sector agrícola en el Estado.

- ¿Les hubiera gustado que se les hubiera tomado más en cuenta para esa decisión?, se le cuestionó.

- Por supuesto que sí, nos hubiera gustado que se nos tome en cuenta, porque es un sector que es el pilar, que claro, competimos con el sector turismo, con el sector de servicios, pero es el sector que más genera empleos y el más importante, incluyendo el ganadero.

- ¿La última vez que vio a Juan Habermann lo notaba comprometido con la Secretaría?

- Muy comprometido.

- ¿No lo vio cansado?

- No, al contrario, Juan es de retos, es complicadísimo ese puesto porque ingredientes políticos y sociales muy importantes, pero Juan es de retos, y no iba a tirar la toalla nada más porque sí.

Coparmex advierte, cambios en el gabinete estatal no son una decisión acertada

Los cambios que se hicieron en el gabinete estatal no son una decisión acertada por parte del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, advirtió la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Edna Lizeth Fong Payán.

“Vemos que es un claro rescate político, que no necesariamente puede ser en beneficio de Sinaloa; vemos que aparte de ser asunto político no abonaría porque no es de la decisión pública, afectaría creo con lo que ya se ha venido trabajando con los secretarios que estaban anteriormente”, señaló.

Dijo que desde Coparmex Sinaloa se ha venido trabajando de manera coordinada con Martha Robles en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así como con Juan Habermann en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, por lo que pueden probar que son personas eficientes y con honestidad.

Reafirmó que consideran más que una gestión pública es un rescate político, porque de tratarse de una gestión pública se escucharían comentarios del trabajo de los secretarios.

La líder empresarial refirió el Centro Empresarial no ha tenido acercamientos con los nuevos integrantes del gabinete estatal, sin embargo en Coparmex dan seguimiento continuo a los cambios, así como a los resultados que se esperan de los diferentes órganos de Gobierno.