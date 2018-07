Descuida a Deschamps si juega Cavani o no en el duelo de Cuartos de Final de la Copa del Mundo Rusia 2018 - Noroeste

Futbol

Descuida a Deschamps si juega Cavani o no en el duelo de Cuartos de Final de la Copa del Mundo Rusia 2018

Francia no modificará su trabajo por el delantero charrúa, sin importar cuántos minutos pueda estar en el campo, van por el boleto a Semifinales

Reforma

NIZHNY NOVGOROD, Rusia (Agencia Reforma)._ Sin importar cuántos minutos pueda estar en el campo Edinson Cavani, Francia no girará su trabajo por el delantero charrúa.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, señaló que él se encarga de preparar a su equipo sin medir quién jugará del otro lado.

A Deschamps se le informó minutos antes que Cavani entrenaba sin problemas con Uruguay para el partido ante Francia de Cuartos de Final en Rusia 2018.

“Yo preparo a mi equipo en caso de que esté o no esté Cavani, porque hasta una hora y media antes del partido no voy a saber si va a estar o no. Y si no está hay otros jugadores excelentes”, expuso Deschamps.

“Stuani, por ejemplo, está Rodríguez, es una opción con un perfil distinto y yo no puedo saber qué va a pasar, pero está claro que Cavani es Cavani, es un jugador de los mejores del mundo, ha hecho un inicio de Mundial buenísimo y como juega en Francia nos conocemos, yo le conozco también”.

Aclaró que la misma situación acontece con el probable conocimiento que puedan tener los centrales uruguayos Diego Godín y José María Jiménez del delantero francés, Antoine Griezmann por jugar todos en el Atlético de Madrid.

“Esto tiene ventajas y desventajas porque Antoine los conoce a ellos muy bien. Sabe dónde están sus puntos débiles, dónde se sienten menos cómodos”, dijo

“Se aprecian muchísimo, eso sí, han pasado mucho tiempo juntos, van a ser adversarios y de ambos lados estoy seguro que habrá un gran respeto”.

Respecto a su delantero Kylian Mbappé, autor de dos tantos en el último duelo ante Argentina, recalcó que a los 19 años del jugador a veces es difícil entender que no se debe dejar de trabajar nunca, pero lo está consiguiendo con la mejor actitud.

“Lo que ha hecho ha sido genial. Ha demostrado al mundo lo que puede hacer y ha tenido el tiempo para digerir lo qué pasó”, expresó.

El estratega de Les Bleus reconoció, más allá de Cavani, por dos factores a Uruguay; su alta eficacia defensiva y su entrenador, Óscar Tabárez.

“Tengo un respeto profundo por Tabárez, lleva 12 años al frente de Uruguay y ha hecho una labor extraordinaria, no olvidemos que Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes así que deben tener menos futbolistas por porcentajes y aún así tienen una Selección increíble”, manifestó.

Didier aseguró que no le inquieta el buscar un perfil de jugador para sustituir a Blaise Matuidi porque cuenta con elementos de diversas características que puede utilizar.

Deschamps aceptó que entrenaron penales, por si acaso, pero aclaró que no es lo mismo hacerlo en una cancha sin público a ya tener encima la presión, el cansancio del juego y la adrenalina del mismo.