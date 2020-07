Desde alcaldesas que se autoprestan hasta obras por adjudicación directa, las irregularidades en municipios de Sinaloa

A continuación se presentan algunas de las razones incluidas en el informe que la ASE entregó al Congreso para la evaluación de la cuentas públicas del 2018

América Armenta

16/07/2020 | 11:06 AM

Desde alcaldesas que se autoprestan dinero, como en Cosalá, sobresueldos argumentando riesgos en el trabajo, como en Guasave, armas y cartuchos que se compraron, pero que no se encontraron, como en El Fuerte, y el común denominador que la mayoría de las obras se entregaron por adjudicación directa, son algunas de las razones por las que se reprobó en la Comisión de Fiscalización las cuentas públicas del 2018 a ocho municipios.

En cuanto a las obras públicas de los municipios, presentan irregularidades como El Fuerte, donde el 97 por ciento de las obras realizadas se hizo mediante adjudicación directa, mismo porcentaje en Angostura, además de ocho obras que se entregaron a cinco contratistas no incluidos en su padrón de contratistas.

En Cosalá, el 84 por ciento de los contratos de obra pública se adjudicaron también de manera directa, y 88 por ciento en Navolato.

Choix no contó con el programa anual de obras públicas, en Guasave 76 por ciento de los contratos de obra pública se adjudicó directamente, y en Concordia el 88.64 por ciento de igual manera.

Angostura

Angostura tiene que dar cuentas de los pliegos de observaciones que ascienden a 13 millones 854 mil 347 pesos, además de que se encontraron pasivos sin fuente de pago por importes de 40 millones 809 mil 994 pesos.

Este municipio registró un subejercicio por 12 millones 932 mil 667 pesos, no informó a la población del monto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones a realizar.

Registró una deuda del gobierno del estado por 15 millones 360 mil 278 pesos de liquidaciones de Impuesto Predial Rústico, que además usaron recurso de este impuesto, 249 mil 942 pesos para la compra de material eléctrico y 718 mil 469 pesos en la compra de combustibles.

No comprobó el gasto de 220 mil 755 pesos en uniformes. No recuperó préstamos realizados a la Junta de Agua Potable por 4 millones 589 mil 960 pesos. No enteró cuotas de retenciones por pensiones al IMSS por 266 mil 306 pesos y por pagos extemporáneos al IMSS cubrió recargos por 169 mil 366 pesos.

De I.S.R. Sobre sueldos, adeuda 9 millones 372 mil 68 pesos y por incumplimiento del pago de ISR pagó multas por 483 mil 555 pesos.

Choix

Choix tiene pliegos de observaciones por 6 millones 219 mil 188 pesos. Las razones por las que no se aprobó incluyen las siguientes:

Registra un subejercicio presupuestal por 57 millones 539 mil 771 pesos y enfrenta pasivos sin fuente de pago por 4 millones 424 mil 767 pesos.

El Presidente Municipal, Regidores y Síndico Procurador recibieron sobresueldos por un millón 482 mil 104 pesos mediante el concepto de indemnización por Riesgos Laborales, expresamente prohibidos en el artículo 147 de la Constitución Política del Estado.

Se carece de escrituras de un terreno comprado para la construcción de la obra en el malecón con 200 mil pesos y no se localizaron físicamente diversos activos por 71 mil 405 pesos, entre otros, cámaras, teléfonos y archiveros.

No se enteraron 116 mil 856 pesos de retenciones al Issste y 606 mil 130 pesos de ISR.

Se carece de Comprobante Fiscal Digital de 4 millones 408 mil 349 pesos de la Junta de Agua Potable.

No se presentó evidencia justificativa del gasto por 936 mil 119 pesos con 48 centavos por concepto de mantenimiento y reparación de equipo de transporte.

No se presentaron evidencias de trabajos pagados con 178 mil 105 pesos por concepto de Servicios de Honorarios por Administración del Plan de Remuneración Total.

Concordia

Concordia tiene pliegos de observaciones que ascienden a 4 millones 547 mil 634 pesos y Pasivos Sin Fuente de Pago por importes de 4 millones 756 mil 420 pesos y presenta un subejercicio presupuestal por 3 millones 365 mil 636 pesos.

No reportó el segundo y tercer trimestre del 2018, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

No enteró 119 mil 896 pesos de cuotas al Issste, correspondientes de enero a mayo y de julio a diciembre del 2018.

El presidente municipal, regidores y síndico procurador tuvieron un sobresueldo con carácter de Incentivos, por 103 mil 401 pesos con 74 centavos.

Están en ceros los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en relación al pago de Seguros y Fianzas por 60 mil 413 pesos del proveedor Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

Los apoyos a la Junta de Agua Potable por 588 mil 971 pesos carecen de Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Cosalá

Cosalá tiene observaciones por 7 millones 124 mil 317 pesos, enfrenta pasivos sin fuente de pago por 12 millones 206 mil 45 pesos y un subejercicio por 19 millones 635 mil 314 pesos.

La presidenta municipal Carla Úrsula Corrales Corrales se autoprestó 226 mil pesos, en violación al artículo 147 de la Constitución Política del Estado.

La presidenta municipal sustituta María de Jesús Hernández Sarabia, se autoprestó diez mil pesos.

Se dispuso en Gasto Corriente 815 mil 744 pesos originados en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales.

No aplicó ni comprobó 44 mil pesos que le destinó el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa.

No enteró 2 millones 99 mil 68 pesos de retenciones al Issste y por pagos extemporáneos al Issste se pagó recargos por 905 mil tres pesos

No se enteró un millón 960 mil 258 pesos correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2018.

Carece de evidencia justificativa la compra de material eléctrico para mantenimiento del alumbrado público por 263 mil 18 pesos.

Se compró una Excavadora usada montada sobre oruga, pero se pagaron en fletes 120 mil 700 pesos por llevarla de la Paz a Cosalá.

El Fuerte

El Fuerte tiene que justificar las observaciones por 9 millones 709 mil 489 y tiene pasivos sin fuente de pago por importes de 59 millones 187 mil 067 pesos.

El Presidente Municipal, Regidores y Síndico Procurador tuvieron sobresueldos por 2 millones 204 mil 299 pesos por concepto de Riesgo Laboral y presenta un Sobreejercicio por 18 millones 698 mil 613 pesos.

No fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, 451 mil 879 pesos no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

No cubrió de ISR 2 millones 728 mil 323 pesos correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2018, ni se cubrieron recargos por 395 mil 655 pesos, por pagos extemporáneos de ISR.

No recuperó de la Junta de Agua Potable, préstamos por 2 millones 692 mil 205 pesos.

No comprobó el destino y aplicación de los recursos etiquetados en el programa 3 X 1 Migrantes por Un millón 563 mil 332 pesos.

El gasto de 164 mil 626 pesos en uniformes y zapatos carece de documentación justificativa.

No fueron localizadas físicamente 5 Lap Top marca Lenovo Idea Yoga 510-1415k, con costo de 84 mil 999 pesos.

No fueron localizadas 10 pistolas modelo p320 full size marca sig sauer calibre 9mm 10 rifles semiautomáticos modelo sigm400 sig sauer calibre 5.56 X 45mm con cinco cargadores de capacidad de 30 cartuchos cada uno, con un costo de 441 mil 90 pesos.

Guasave

Guasave tiene pliegos en los que las observaciones ascienden a 68 millones 301 mil 048 pesos y pasivos sin fuente de pago por importes de 135 millones 952 mil 606 y 2 millones 074 mil 977 pesos.

El Presidente Municipal, los Regidores y el Síndico Procurador tuvieron sobresueldos por un millón 101 mil 715 pesos, por concepto de Riesgos Laborales y recibieron además pagos de Prima de Antigüedad por 70 mil 361 pesos

Se destinaron al gasto corriente 20 millones 143 mil 556 pesos de Impuesto Predial Rústico y se destinaron 26 millones 497 mil 992 pesos de Impuesto Predial Rústico al pago de servicios de recolección de basura y un millón 371 pesos a la compra de refacciones.

Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento a Municipios se destinaron al gasto corriente 20 millones 330 mil 245 pesos y 70 mil más del Subsidio para el Fortalecimiento al Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios.

No recuperó de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 37 millones 142 mil 507 pesos de apoyos por concepto de gastos por clorificación.

Omitió pagar al IMSS 336 mil 659 pesos, correspondiente a los meses de enero a agosto y no pagó al Issste 435 mil 997 pesos correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y agosto.

De Impuesto Sobre la Renta no cubrió un millón 465 mil 134 pesos correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y septiembre.

Navolato

Navolato cuenta con observaciones por 17 millones 286 mil 233 pesos y enfrenta pasivos sin fuente de pago por 29 millones 739 mil 111 pesos.

No se aplicaron tres millones 99 mil 621 pesos de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios.

Diversos activos por 80 mil 766 pesos no se encontraron en la inspección física de bienes.

Presenta Cuentas por Pagar a Corto Plazo de ejercicios anteriores por un millón 829 mil 280 pesos.

Se pagaron 559 mil 744 pesos a comisionados del sindicato municipal.

Se cubrieron 427 mil 955 pesos por concepto de Seguros de Vida a elementos de Policía y Tránsito Municipal que resultó ser personal pensionado y jubilado y no activo de la corporación.

Sin uso, resguardados en las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal quedaron diez equipos destinados a seguridad pública, con valor de 159 mil 999 pesos.

Se destinaron del Impuesto predial rústico 367 mil 390 pesos en compras de Refacciones para Mantenimiento de Maquinaria Pesada y cinco millones 940 mil del mismo impuesto etiquetado a la compra de materiales eléctricos.

Salvador Alvarado

Salvador Alvarado tiene observaciones por 7 millones 038 mil 441 pesos y resaltan algunas cuestiones:

El Presidente Municipal, Regidores y Síndico Procurador tuvieron sobresueldos por 5 millones 993 mil 136 pesos mediante el concepto de Riesgos Laborales.

En violación al artículo 85 de la Constitución Política, del Estado, 13 de la Ley de Disciplina financiera y 16 de la Ley de Presupuesto y Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el ayuntamiento registró un sobreejercicio presupuestal por 19 millones 866 mil 836 pesos y acumuló pasivos sin fuente de pago por 9 millones 350 mil 842 pesos.

El presidente municipal dispuso de 500 mil pesos descontados a ciento diez trabajadores en cuatro quincenas, para la compra de un camión a la empresa Autobuses del Évora, S.A. de C.V., que se destinaría a las actividades municipales.

Cubrió recargos por 267 mil 839 pesos debido al pago extemporáneo al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al finalizar el ejercicio 2018 no se ha implementado la difusión de los resultados de la evaluación de los recursos federales ministrados.

Refacciones y servicios adquiridos por un monto de 61 mil 347 pesos no fueron registrados en bitácoras.

Carecen de evidencia justificativa los gastos de 24 mil 119 pesos por gestiones y reuniones de la Coordinación de Gestión Social de la Presidencia municipal.

El gasto de 72 mil 800 pesos por concepto de hospedaje al proveedor Davimar, S.A. de C.V., no presenta evidencia justificativa.

No se presentan justificaciones en el gasto de 57 mil 804 pesos de la partida de ayudas sociales a personas.

El 87.17 por ciento de las obras se hizo mediante adjudicación directa.