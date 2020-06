Desde Ciudad JuÃ¡rez, youtuber denunciÃ³ a AMLO por 'Jueves Negro' en CuliacÃ¡n

Desde Ciudad Juárez, youtuber denunció a AMLO por 'Jueves Negro' en Culiacán

La querella ya fue recibida en la Fiscalía General de la Repúbica

José Abraham Sanz

Jaime Flores Aguirre estaba en la universidad, cursando leyes en Ciudad Juárez, cuando se enteró por redes sociales y por medios de comunicación que en Culiacán grupos de civiles armados habían tomado la ciudad y mantenían una batalla contra policías y militares.

Un operativo de un grupo de élite de militares logró la detención de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, lo que provocó que células delictivas salieran a la ciudad para sembrar el terror entre los culiacanenses y luego entre las fuerzas militares, con actos intimidatorios.

La jornada de pesadilla se alargó desde después de las 14:00 horas, con verdaderas batallas de guerrilla en puntos importantes del Centro de Culiacán, hasta la madrugada, con autos y camiones incendiándose en otras vías también importantes.

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reavivó el tema, al recordar la decisión tomada por él mismo.

“Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida más de 200 personas si no suspendíamos el operativo en Culiacán, se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera el operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo.

Flores Aguirre, quien ya tiene un par de años como bloguero y denunciando injusticias de las autoridades en Chihuahua, pensó en la denunciar al Presidente por esa decisión, por lo que lo consultó con algunos de sus maestros y acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República.

“Yo lo considero una felonía y lo mencioné en la denuncia, en los videos que hice al respecto, cuando supe todo lo que estaba pasando en Sinaloa, hasta ese momento yo era partidario de AMLO, a lo mejor no es relevante, pero yo voté y yo apoyaba hasta que pasó eso”, dijo Jaime vía telefónica.

“Aquí en Juárez, y supongo en todo el País, si nos dolió muchísimo, que tenían cerrada la ciudad, todo lo que estaba pasando y cuando AMLO tomó la ominosa decisión de liberarlo, no hermano, yo sentí que estaba vendiendo a la patria”.

Nacido en Veracruz, pero avecindado desde los dos años en Juárez, hoy Jaime tiene 22 y cursa el cuarto semestre de derecho.

Es amante de la música y combina esa afición en un blog de Facebook y en su canal de YouTube, Máquina de Fuego, con denuncias serias. Su mayor fortaleza es el constante estudio de las leyes mexicanas.

“Me molesté mucho porque la verdad que al principio, AMLO en campaña siempre tuvo un discurso muy nacionalista, que fue lo que me convenció a mí y eso me disgustó muchísimo”, recalcó.

En su denuncia, Jaime hizo alusión a que López Obrador, con su decisión, puede ser procesado bajo el artículo 150 del Código Penal de México, que señala que “si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión”.

Recuerda que cuando llegó a las oficinas de la Fiscalía en Juárez, salvo el guardia que primero le cuestionó sobre sus intenciones y luego las desestimó, tuvo un buen trato, e incluso por momentos hasta lo alentaban.

Jaime subió un video para revelar sobre su decisión, y luego subió otro para hacer una actualización, pues le comentaron que el documento había sido enviado a las oficinas de la FGR en Sinaloa, en donde ocurrieron los hechos.

Por la segunda vez que acudió a la Fiscalía, Jaime admite que sí sintió miedo, respaldado en los conocidos niveles de corrupción que hay en México, sin embargo que el trato fue igual.

Sólo que ahora en esta segunda ocasión, tuvo que responder 12 preguntas enviadas desde Sinaloa, en las que señala sintió que iban encaminadas para que él mismo desistiera.

“Todas las percibí como que iban en la misma dirección, buscaban hacerme desistir de la denuncia: ¿y a ti te consta lo que pasó?, ¿tú lo presenciaste?, ¿qué certeza tienes?, ¿conoces a miembros del cártel?”.

“Yo sentí que como que estaban tratando de hacerme ver que no tenía yo fundamentos para hacer la denuncia, pero respondí todo: ¿me consta?, no, no me consta; ¿dónde estabas?, yo estaba en la universidad; ¿cómo te enteraste?, pues yo me enteré por medios de comunicación digitales y tradicionales: me preguntaron que si yo tenía certeza de que AMLO fue quien tomó la decisión: pues sí, fue una declaración de él, grabada, en la que dijo 'yo autoricé su liberación”.

Jaime asegura que después de estos meses, ya no ha vuelto a tener noticias de la Fiscalía para alguna aclaración y señalarle avance en el tema.

“Como la primera vez ellos me llamaron, supuestamente así debía ser, si había un avance, ellos me iban a avisar, y no ha habido nada”, lamentó.

El primer video, Jaime lo subió a su fan page de Facebook, llamada Máquina de Fuego, donde tiene casi 19 mil seguidores; mientras que el segundo, en donde informa sobre la última actualización, es de YouTube y se llama Los Amigos de la Llanura, en donde tiene 275 mil suscriptores.

DENUNCIA CONTRA AMLO

BLOG MÁQUINA DE FUEGO

https://www.facebook.com/maquinadefuegooficial/videos/757280881379944

CANAL AMIGOS DE LA LLANURA:

https://www.youtube.com/watch?v=6B0Jgog1ac4