Desde Congreso, Morena exige que aclare caso de mujeres asesinadas supuestamente por policías en Sanalona

La diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez exigió a la SSP que se esclarezca el supuesto enfrentamiento entre agentes estatales y los ocupantes del carro donde iban las mujeres que murieron

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ A través de la diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez, el grupo parlamentario de Morena elevó hoy a tribuna la exigencia para que se esclarezca el caso del asesinato de dos mujeres en las inmediaciones de presa Sanalona, después de un supuesto enfrentamiento armado con elementos de la Policía Estatal Preventiva.

El hecho ocurrido el pasado 27 de enero, agregó la legisladora, es la respuesta que se ha obtenido al reclamo que se le hizo a la Secretaría de Seguridad Pública por la falta de trabajos para prevenir la violencia contra las mujeres.

“Lamentablemente Sinaloa está entre los estados más peligrosos para las mujeres, por los elevados índices de feminicidios. La tasa cercana a uno por cada cien mil habitantes, supera en tres o cuatro veces el índice nacional”, señaló la diputada.

“Por esa razón durante su pasada comparecencia con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno de la actual administración, le pedimos acciones concretas al secretario Castañeda Camarillo para frenar este delito y también el de violación contra las mujeres”.

Según la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal, enero cerró con cinco feminicidios, aunque haya evidencia de eventos en los que ocho mujeres han muerto por violencia en Sinaloa en el mismo lapso. Su justificación, enviada hace un par de días a través de un boletín, es que sólo cinco de los ocho casos han sido clasificados como feminicidio.

“Ocho feminicidios en enero nos indica que la autoridad no solo no actúa para frenarlo, si no que los hechos de las dos mujeres asesinadas en Sanalona, por parte de policías estatales, argumentando que fueron agredidos por los tripulantes del vehículo en el que viajaban las jóvenes fallecidas por las balas disparadas por los policías, si no que ahora son ellos los asesinos de mujeres”, lamentó.

“¿En manos de quién estamos? La respuesta que nos ha mandado el secretario Castañeda al reclamo de falta de prevención de la violencia extrema contra las mujeres, son policías disparando contra más mujeres. La iglesia en manos de Lutero dice el dicho”.

Rojo Sánchez, durante su participación en la sesión de este día al instalarse la diputación permanente, recalcó que según la versión de una de las sobrevivientes al supuesto enfrentamiento con la Policía Estatal, aclara que ningún ocupante del vehículo en que viajaban en Sanalona portaban armas.

“La Fiscalía General del Estado tiene la obligación, hoy más que nunca, de esclarecer la verdad de estos lamentables hechos. Y el señor secretario de Seguridad Pública revisar la aplicación de protocolos para disparar a civiles, y colaborar con las autoridades investigadoras de la Fiscalía poniendo a su disposición, no solo a los policías asesinos, si no también toda la información que permita, hacer justicia en este caso”, agregó Mariana Rojo.

También exigió que se esclarezca el caso de la joven mujer cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en un panteón de Culiacán.

“Por lo anterior, el grupo Parlamentario de morena exige que las autoridades de seguridad pública hagan su trabajo, y nos den a las mujeres sinaloenses tranquilidad y seguridad para seguir contribuyendo a la grandeza de nuestro Estado. No queremos más inseguridad ni asesinatos para las sinaloenses”, concluyó.