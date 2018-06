Desde Culiacán, Ana Paula conquista a Dolce & Gabanna - Noroeste

MODA

Desde Culiacán, Ana Paula conquista a Dolce & Gabanna

La belleza de la modelo sinaloense formó parte de la colección que presentó la marca italiana en el Museo Soumaya en la Ciudad de México

Leopoldo Medina

Para Ana Paula Bernal Ortiz, formar parte de las modelos que Dolce & Gabanna eligió para presentar su nueva colección inspirada en México, fue la oportunidad de resaltar la la belleza de la mujer sinaloense en uno de los eventos de moda más esperados en México.

Su 1.76 de estatura, larga cabellera, tez morena, bella silueta y grandes ojos cafés, fueron los atributos principales para que la sinaloense conquistara a la firma italiana y así desfilar sus prendas en el Museo Soumaya en la Ciudad de México.

“Modelé para Dolce & Gabanna, si alguien me hubiera dicho que me iba a convertir en modelo y desfilar para esta prestigiada marca de ropa internacional, no lo hubiera creído, pero lo hice, y la verdad fue una experiencia inolvidable”, dijo la sinaloense.

