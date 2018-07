Desde Culiacán, Hilos Púrpura desentraña la verdad de El Sol - Noroeste

‘Verificado’ de Luis Miguel, La Serie

Desde Culiacán, Hilos Púrpura desentraña la verdad de El Sol

Culiacanense de origen, la tuitera Hilos Púrpura se convierte en una referencia en las redes sociales por aportar datos y comentar los capítulos de cada domingo

Melissa Sánchez

MAZATLÁN._ Los domingos El Sol sale de noche. Así ha sido en los últimos meses y así será hoy, cuando finalice la primera temporada de Luis Miguel, la serie.

El aura de ídolo inalcanzable del cantante mexicano parece haberse esfumado un poco desde que decidió contar su historia de primera mano para Netflix. Desde entonces su vida, antes reservada, estuvo en boca de todos, sobre todo en redes sociales.

Nadie quería perderse los episodios, nadie quería que los memes le arruinaran la trama. Una costumbre no escrita dictó a los seguidores ver los episodios casi al mismo tiempo de que eran subidos semanalmente a la plataforma de streaming.

A este fenómeno le siguió la tradición de cotejar datos: ¿quién es tal personaje en realidad? ¿Existió? ¿Cómo influyó en la vida de “El Sol”? Y sobre todo la incógnita más grande y que se espera que sea revelada hoy: ¿qué fue del paradero de Marcela Basteri, su madre?

Ahí es donde entra @HilosPurpura, una cuenta alterna de Twitter de Luisa Púrpura, usuaria de Culiacán que ha destacado por su manera de presentar esos datos que todos buscan sobre Luis Miguel, la serie, pues sus hilos son leídos por miles de fans casi religiosamente tras cada capítulo.

Ligada al fenómeno

Luisa Púrpura no es influencer, ni siquiera le gusta que la gente sepa su nombre real. Es abogada, se especializa en Derecho corporativo y financiero, y está a punto de cursar una maestría en Derecho Fiscal. Y a pesar de todo eso, se da tiempo para platicar sobre la serie con los más de 14 mil usuarios que la siguen no solo en México, sino de diversos países.

Sus hilos sobre el programa de Netflix la han convertido en una especie de referencia para los fans. Consisten en retomar lo visto en cada episodio, agregarle datos, fotos y anécdotas que les ayuden a aclarar sus dudas.

“Yo lo he dicho mil veces, yo no soy investigadora ni periodista, soy una fan de platicar y del cotejo y organización de datos, no tengo más mérito que ese”, aclara la tuitera sinaloense.

Su historia con los hilos empezó por su pasión por escribir sobre la cultura pop, así que lo mismo contaba anécdotas de Los Beatles, el collar de esmeraldas de María Félix, asesinos en serie y películas como El Padrino, que ahora de Luis Miguel, la serie.

“Desde que supimos que saldría la bioserie de Luis Miguel empezamos con las especulaciones, chistes y tonterías que nos hacen tuiteros. En algún momento propusimos organizarnos y ver al mismo tiempo la serie. Para este punto, la cuenta de hilos ya estaba creada y mis seguidores empezaron a llorar que no querían 'spoilers'”, relata.

“Así que mudamos todo lo que habla de la serie de Luis Miguel a la cuenta de @HilosPurpura, le pusimos candadito (acepto a todo mundo menos a los que odio) y allí se dio el fenómeno de juntarnos miles de extraños, literal, como abuelitas en mecedora, a comentar".

Sin embargo, es su estilo ameno y divertido para hilvanar esos detalles extras de la trama lo que ha provocado furor entre sus seguidores, entre quienes se incluyen uno de los guionistas de la serie, Daniel Krauze; varios medios de comunicación y otros personajes famosos.

“La tradición, que los seguidores impusieron, no yo, que nunca habría hecho semejante salvajada con mis domingos, es ver la serie y luego correr a leer el hilo al respecto en la cuenta. Han pasado cosas padrísimas como que los creadores de #VerificadoMX dijeron en noticieros que mi cuenta es #VerificadoLMLaSerie y pues me muero de la risa, porque ni siquiera soy tan fan. El último disco que compré fue el Aries y después lo abandoné como buena parte de sus fans. Perdón Luismi, no sabíamos tu verdad”, expresa.

Y ante este fenómeno que la sigue, Luisa acepta que prefiere no pensar mucho al respecto porque cambiaría su forma “desparpajada” de escribir.

Ni tan fan de Luismi

Aunque parezca contradictorio, Luisa Púrpura se declara parte de la generación “enamorada” de Luis Miguel y su música, pero nunca fue una fan obsesionada por su vida.

“Pertenezco a la generación en la que creo que no había un solo ser humano de sexo femenino en México que no fuera fan de Luis Miguel. De morrilla compraba los discos sin cuestionar absolutamente nada, ¿me explico? Antes de escucharlos eran una compra 100 por ciento segura, porque sabía que iba a terminar cantando al igual que todo el País esas 10 canciones”, comenta.

“Obviamente me parecía guapísimo, me gustaba ir a sus conciertos y la verdad no mucho más. O sea, nunca fui de póster, persecuciones, saberme su vida ni nada por el estilo. Reconozco que es una de las mejores voces que hemos tenido en México, que las producciones y composiciones de sus discos en la etapa con Juan Carlos Calderón y en los Romances son impecables y me hubiera gustado que su estrella durara más tiempo... justo lo que va a pasar ahora con este resurgimiento a través de la serie”.

Para la tuitera culiacanense, la percepción que la gente tenía sobre Luis Miguel ha cambiado a raíz de su serie, pues el desapego con su público hizo que fuera olvidado.

“Haber aceptado hacer la serie sobre su vida me parece un acierto a muchísimos niveles. Revive su carrera de una manera impresionante, lo vuelve a poner en el centro de la atención de toda América Latina y sobre todo y aún más complicado de lograr: lo humaniza”.

¿DÓNDE ESTÁ MARCELA?

Una de las grandes incógnitas alrededor de Luis Miguel, la serie es saber si se revelará el paradero de la madre del cantante, Marcela Basteri, desaparecida desde 1986. A ello, Luisa Púrpura tiene una respuesta: “Solo puedo decirles que Marcela está en un mejor lugar, que el boleto se lo compraron los Gallego y que si quieren más detalles, por supuesto que hay un hilo al respecto en @HilosPurpura”.

